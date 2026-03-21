Chuyên gia UOB dự báo diễn biến giá vàng, giá USD và thị trường chứng khoán năm 2026

Các chuyên gia đến từ Ngân hàng UOB

Tỷ giá USD/VND có thể tăng khoảng 2-3% trong năm 2026

Trong nhận định mới nhất, nhóm phân tích kinh tế vĩ mô của Ngân hàng UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ có mức biến động khoảng 2-3% trong năm 2026 với mức tỷ giá là 26.400 trong quý 2, 26.200 trong quý 3 và 26.100 vào cuối năm 2026

Nhóm phân tích giữ quan điểm rằng, Cục dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, trước khi thực hiện hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và quý 3/2026, đưa lãi suất mục tiêu Quỹ Liên bang từ mức hiện tại 3,75% xuống 3,25% khiến đồng USD suy yếu.

Theo các chuyên gia UOB, mặc dù xu hướng trung hạn đối với USD vẫn nghiêng về giảm giá, nhưng những diễn biến địa chính trị gần đây làm gia tăng mức độ bất định và có thể gây ra những đợt biến động tỷ giá bất thường. Các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran có nguy cơ kích hoạt một giai đoạn né tránh rủi ro trên phạm vi toàn cầu, qua đó hỗ trợ ngắn hạn đối với các đồng tiền trú ẩn truyền thống, bao gồm cả USD.

"Nếu xung đột kéo dài, áp lực tăng giá dầu liên tục có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, từ đó có thể khiến Fed trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo và điều này sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của USD", ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, cho hay.

UOB kỳ vọng USD sẽ giữ được mức hỗ trợ tương đối tốt so với phần lớn các đồng tiền G10 trong quý 2/2026, trước khi quay lại xu hướng suy yếu rộng hơn khi rủi ro địa chính trị giảm dần và các yếu tố điều hành chính sách tiền tệ quay trở lại vai trò chi phối. Dự báo chỉ số DXY cập nhật của UOB lần lượt là 99,1 cho quý 2/2026, 97,6 cho quý 3/2026, 96,7 cho quý 4/2026 và 95,8 cho quý 1/2027.

Mặt khác, các chuyên gia phân tích của UOB cho rằng, dư địa giảm giá của VND hạn chế khi tỷ giá tiến sát biên độ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó, đồng VND đã điều chỉnh giảm một phần mức tăng đạt được trong tháng 1/2026 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, với tỷ giá USD/VND tăng trở lại quanh 26.200 (ngày 3/3), từ mức đáy gần 25.900 (ngày 10/2).

Phù hợp với xu hướng chung của khu vực, tâm lý "né tránh rủi ro" trên thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của VND được đánh giá là không lớn, khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát đến giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.

Ông Suan Teck Kin cho rằng, xét trong trung hạn, ngoài những tác động trước mắt từ những yếu tố địa chính trị, triển vọng của đồng VND nhìn chung vẫn ổn định. Các yếu tố hỗ trợ chính bao gồm nền tảng vĩ mô vững chắc của Việt Nam, thể hiện qua dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 7,5% của UOB, cùng với dòng vốn FDI duy trì khả quan, kỳ vọng NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm 2026, cũng như triển vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.

Giá vàng dự báo lên 6.000 USD/ounce vào quý 1/2027

Theo các chuyên gia UOB, những biến động mạnh của giá vàng trong tháng 1 đã đẩy mức biến động hàm ý 1 tháng (implied volatility) của vàng lên mức cao tương đương giai đoạn khủng hoảng, trên 30%. Mức biến động lớn như vậy là điều đáng lo ngại và không phù hợp với vai trò truyền thống của vàng như một "tài sản phi rủi ro" và công cụ đa dạng hóa danh mục.

Tuy nhiên, bất chấp biến động gia tăng, triển vọng đối với vàng vẫn tích cực. Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng vật chất vẫn rất mạnh, trong khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ổn định.

"Nhìn chung, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm tích cực dài hạn đối với vàng và nhắc lại dự báo đã điều chỉnh: 5.400 USD/ounce trong quý 2/2026, 5.600 USD/ ounce trong quý 3/2026, 5.800 USD/ounce trong quý 4/2026, và 6.000 USD/ounce trong quý 1/2027", chuyên gia UOB cho biết.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực trong năm 2026

Bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc, Công ty CP Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam cho rằng thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong năm 2026, tuy nhiên sự tăng trưởng sẽ mang tính chọn lọc và phân hóa cao hơn so với năm 2025.

Những động lực chính hỗ trợ thị trường trong năm 2026 bao gồm (1) Kinh tế vĩ mô tích cực với tăng trưởng GDP được kỳ vọng đạt hai con số, lạm phát cơ bản được kiểm soát tốt, và chính sách tài khóa tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thông qua đầu tư công quy mô lớn; (2) Dự phóng lợi nhuận doanh nghiệp tốt với kỳ vọng tăng trưởng EPS toàn thị trường đạt khoảng 15%, tập trung ở nhóm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu và các doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng; và (3) Yếu tố mang tính cấu trúc, bao gồm hiệu ứng nâng hạng thị trường, cải thiện minh bạch thị trường, mở rộng sản phẩm và nâng cấp hạ tầng giao dịch, qua đó thu hút thêm dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng giúp nâng cao vị thế thị trường tài chính Việt Nam, trong đó có TTCK, đối với nhà đầu tư nước ngoài.

"IFC sẽ góp phần nâng cao các tiêu chuẩn hoạt động của Thị trường tài chính Việt Nam tiến sát hơn với thông lệ quốc tế, từ đó thu hút thêm nhiều dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư tổ chức, định chế tài chính quốc tế", bà Lệ đánh giá.

Chuyên gia UOB cũng chi ra một số rủi ro chính trong năm 2026 mà nhà đầu tư cần theo dõi gồm: (1) Các xung đột địa chính trị phức tạp và chính sách thuế bất ổn của Mỹ có thể ảnh hưởng đến thương mại quốc tế, việc luân chuyển dòng vốn đầu tư, và tình hình lạm phát tòan cầu; (2) Rủi ro về chính sách tiền tệ của Fed có thể gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất trong nước; (3) Mức độ sử dụng đòn bẩy margin cao tại các công ty chứng khoán có thể làm tăng độ biến động của thị trường.

"Trong kịch bản cơ sở không có những biến động lớn bất ngờ, chúng tôi kỳ vọng TTCK Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng nhưng ở mức thấp hơn so với năm 2025, phù hợp với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp khoảng 15%", Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ UOBAM cho biết.