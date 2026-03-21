Sáng 21/3: Giá vàng thế giới giảm sâu về vùng 4.400 USD/ounce; vàng SJC, vàng nhẫn có diễn biến lạ

Theo ghi nhận đầu giờ sáng ngày 21/3, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh về ngưỡng 4.400 USD/ounce, tương đương mức giảm tới 3,5% trong ngày.

Vàng đã kết thúc một tuần giao dịch với những biến động rất mạnh. Mở đầu tuần, vàng vẫn duy trì quanh mốc 5.000 USD/ounce, thậm chí có lúc vượt nhẹ 5.040 USD và dao động trong biên độ hẹp suốt gần ba ngày.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra vào giữa tuần khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.970 USD, kéo theo đà bán tháo mạnh và liên tục suy yếu sau đó. Dù có những nhịp hồi ngắn, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, khiến giá tiếp tục trượt dốc về cuối tuần.

Kết phiên ngày thứ Sáu, vàng rơi xuống dưới 4.500 USD và có thời điểm chạm mức 4.477,54 USD/ounce, tức lùi sát vùng 4.400 USD, đánh dấu một tuần giảm hơn 10% và là mức thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall đã "buông xuôi" với triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng chuyển sang xu hướng bi quan sau một tuần giảm mạnh nữa.

Khảo sát có 18 chuyên gia tham gia, trong đó chỉ 17% dự báo giá tăng, 67% dự báo giảm và 17% cho rằng đi ngang. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 309 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 47% kỳ vọng giá tăng, 34% dự báo giảm và 19% cho rằng đi ngang.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, cho biết: "Tôi biết thị trường vàng vừa sụp đổ tuần này. Nhưng nói xu hướng đã đảo chiều là nhìn quá ngắn hạn cho một vấn đề dài hạn. Lạm phát chắc chắn sẽ tăng. Ngắn hạn, điều này khiến dòng tiền chuyển sang năng lượng như một hàng rào phòng hộ trước tác động lan rộng của cuộc chiến Iran do Tổng thống Mỹ phát động. Nhưng chính sự bất định địa chính trị đó sẽ kéo nhà đầu tư quay lại với vàng như tài sản trú ẩn an toàn – sớm hay muộn."



"Tôi không biết tuần tới thế nào," ông nói thêm. "Nhưng lúc này tôi vẫn muốn nói 'tăng' hơn là 'giảm'."

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng có thể còn giảm, nhưng không kéo dài.

"Tâm lý thị trường đã thay đổi, và hiện đang tập trung vào các yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng trung ương – đặc biệt là Fed – ngày càng dè dặt trong việc cắt giảm lãi suất khi giá dầu tăng," ông nói. "Nhưng theo tôi, điều này chỉ là tạm thời."

Ông Day cho rằng kinh tế Mỹ đang trượt dần vào suy thoái, buộc Fed phải nới lỏng chính sách trở lại. Ông nhấn mạnh rằng các yếu tố thúc đẩy nhu cầu vàng trong những năm gần đây vẫn còn nguyên vẹn. "Vì vậy, vàng có thể yếu trong ngắn hạn, nhưng các vấn đề tiền tệ và tài khóa nền tảng sẽ quay trở lại khi chiến sự kết thúc hoặc hạ nhiệt."

Tuy nhiên, ông tin rằng tình hình có thể cải thiện nhanh khi lưu thông qua eo biển Hormuz trở lại bình thường. Khi chiến sự kết thúc hoặc hạ nhiệt, thị trường sẽ quay lại tập trung vào các vấn đề tiền tệ – vốn là yếu tố hỗ trợ mạnh cho vàng.

Ông dự báo trong 6–12 tháng tới, nhu cầu vàng sẽ quay trở lại và giá sẽ tăng trở lại, dù có thể cần thêm thời gian nếu giá giảm sâu về vùng 4.000 USD trong ngắn hạn.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn lại có sự phục hồi nhẹ. Thông thường, giá vàng nội địa biến động cùng chiều với diễn biến vàng thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết phổ biến ở mức 173,1 – 176,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng khoảng 600.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày 19/3.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn cũng có diễn biến tương tự khi tăng trở lại từ 300.000 – 600.000 đồng/lượng trong hôm qua. Hiện SJC giao dịch quanh mức 172,8 – 175,8 triệu đồng/lượng, còn các thương hiệu như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết phổ biến tại 173,1 – 176,1 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 173 – 176 triệu đồng/lượng.

Linh San