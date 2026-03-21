Xuất hiện ngân hàng huy động lãi suất 9%/năm cho khoản tiền gửi từ 100.000 đồng

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thông báo điều chỉnh chính sách lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng mới gửi tiết kiệm, trong đó mức lãi suất thực nhận có thể lên tới 9%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn, áp dụng đến hết ngày 31/03/2026.

Theo biểu lãi suất mới nhất áp dụng từ 17h ngày 20/3, Cake hiện niêm yết lãi suất cao nhất đến 7,9% đối với kỳ hạn trên 10 tháng; 7,7% đối với kỳ hạn trên 6 tháng; và 4,75% với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Đồng thời, khách hàng cá nhân lần đầu gửi tiết kiệm tại Cake sẽ được cộng thêm 1,1%/năm vào lãi suất niêm yết khi tham gia các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi tích lũy, với điều kiện kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.

Trước đó, ngân hàng áp dụng mức cộng thêm 0,9%/năm, đưa lãi suất thực nhận tối đa lên khoảng 8,4%/năm đối với kỳ hạn 10–12 tháng; việc điều chỉnh lên 1,1%/năm giúp nâng mức lãi suất tối đa thực nhận lên khoảng 9%/năm.

Ví dụ, nếu khách hàng gửi 2 tỷ đồng lần đầu tiên tại Cake, kỳ hạn 12 tháng, số tiền lãi nhận được là: 2 tỷ x 7,9%/12 x 12 tháng = 158.000.000 đồng. Song song với đó, Cake sẽ thưởng thêm: 2 tỷ x 1,1%/12 x 12 tháng = 22.000.000 đồng. Như vậy, cổng cộng tiền lời là 180.000.000 đồng.

Chương trình áp dụng từ 17h ngày 20/03 đến hết ngày 31/03/2026, dành cho các khoản tiền gửi thành công trong thời gian này. Lưu ý, ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu gửi tiền có kỳ hạn tại Cake, không áp dụng cho các lần gửi tiếp theo, các khoản tái tục tự động hoặc khoản tiền gửi tất toán trước hạn. Các kỳ hạn được hưởng ưu đãi phải từ 6 tháng trở lên, và khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức nhận lãi như cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý.

Đáng chú ý, khách hàng chỉ cần gửi tối thiểu từ 100.000 đồng đã có thể nhận mức lãi suất ưu đãi.