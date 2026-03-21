ACB và Cục Thuế - Bộ Tài chính hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh thích ứng quy định mới

Đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn thực thi

ACB ký kết hợp tác cùng Cục Thuế – Bộ Tài chính, Thuế TP. Hà Nội và Cơ quan Thuế tại 10 tỉnh, thành trọng điểm gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp và Tây Ninh – nơi tập trung hàng trăm nghìn hộ kinh doanh trong các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và tiểu thương truyền thống. Lễ ký kết được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của 10 đơn vị Thuế địa phương.

Lễ ký kết được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc

Hoạt động phối hợp hướng đến việc hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai, thông qua tư vấn, hướng dẫn và cung cấp các công cụ phù hợp với thực tế vận hành. Qua đó, giúp hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp số một cách thuận tiện hơn, từng bước hình thành thói quen quản lý minh bạch và bài bản.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại sự kiện: "Việc phối hợp với ACB là bước tiến trong tăng cường kết nối giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Chúng tôi ghi nhận sự chủ động của ACB trong việc xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa hỗ trợ hộ kinh doanh trong ghi nhận doanh thu và theo dõi hoạt động kinh doanh. Các giải pháp này sẽ từng bước tháo gỡ tâm lý e ngại, thúc đẩy minh bạch hóa doanh thu và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt."

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại sự kiện

Từ góc độ đơn vị triển khai giải pháp, Ông Từ Tiến Phát – Tổng Giám đốc ACB cho biết:" Nghị định 68 đang tạo ra một thay đổi rất thực tế với hộ kinh doanh. Trước đây nhiều người quản lý dòng tiền khá linh hoạt, thậm chí tách rời giữa bán hàng và ghi nhận doanh thu. Nhưng khi bước vào giai đoạn này, mọi giao dịch đều cần được ghi nhận rõ ràng hơn để phục vụ kê khai và đối soát. Điều mà chúng tôi thấy rõ là hộ kinh doanh không thiếu sự sẵn sàng, nhưng họ cần một cách làm đơn giản và phù hợp với thói quen vận hành hằng ngày. Vì vậy, vai trò của ACB không chỉ là cung cấp tài khoản, mà là giúp họ kết nối dòng tiền, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trong cùng một quy trình – càng đơn giản, càng dễ dùng thì khả năng tuân thủ càng cao."



Từ quy định mới đến yêu cầu minh bạch dòng tiền

Trước đó, Nghị định 68/2026/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ ngày 05.03.2026, quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo nghị định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Với các hộ có doanh thu vượt ngưỡng này, nghĩa vụ thuế sẽ được xác định theo doanh thu phát sinh và thực hiện kê khai theo quy định của cơ quan thuế. Trong bối cảnh đó, việc ghi nhận và minh bạch dòng tiền thông qua tài khoản ngân hàng trở thành một trong những cơ sở quan trọng giúp hộ kinh doanh thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định.

Thời gian vừa qua, Cục Thuế – Bộ Tài chính và hệ thống cơ quan Thuế địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai, như tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở và cung cấp thông tin về chính sách thuế mới. Qua đó, giúp người nộp thuế từng bước nắm bắt quy định, làm quen với quy trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng minh bạch hơn.

Về ACB, ngân hàng đã phối hợp với cơ quan Thuế tại TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều địa phương, trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương thức kê khai. Thông qua các hoạt động tại cơ sở, hơn 300.000 hộ kinh doanh đã được tiếp cận, với phản hồi tích cực khi quy trình được hướng dẫn rõ ràng và có công cụ hỗ trợ trong quá trình bán hàng.

Sự phối hợp giữa Cục Thuế – Bộ Tài chính và ACB không chỉ giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định một cách đơn giản và minh bạch hơn, mà còn góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính bài bản – nền tảng quan trọng để khu vực kinh tế này phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hiện, ACB đang triển khai hệ giải pháp tích hợp trên nền tảng ngân hàng số, cho phép hộ kinh doanh kết nối tài khoản với eTax Mobile, theo dõi doanh thu và thực hiện kê khai ngay trên điện thoại. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là cơ sở để tiếp cận ưu đãi lãi suất đến 2%/năm, đồng thời hệ thống kết nối đồng bộ với phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Từ nay đến 30.6.2026, ACB cung cấp hai gói giải pháp 499.000 đồng và 790.000 đồng, phù hợp với từng quy mô kinh doanh, tích hợp các ưu đãi về phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số.

