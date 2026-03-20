Chính phủ quyết định về chi phí tiền lương của Ngân hàng CB, GPBank và OceanBank

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 11/2026/NQ-CP về chi phí tiền lương Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam (CB), Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Dầu khí toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại dương (OceanBank) đã chi trả cho cán bộ, nhân viên, người lao động phát sinh trước thời điểm chuyển giao bắt buộc.

Theo đó, Nghị quyết số 11 quy định việc quyết toán chi phí tiền lương (bao gồm tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản có tính chất tiền lương theo pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm và kế toán; sau đây gọi chung là chi phí tiền lương) phát sinh trước thời điểm chuyển giao bắt buộc của các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc.

Đối tượng áp dụng gồm các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc: Ngân hàng CB, Ngân GPBank, Ngân hàng OceanBank; Các Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép quyết toán chi phí tiền lương của các ngân hàng CB, GPBank và OceanBank đã phát sinh từ năm 2015 đến trước thời điểm chuyển giao bắt buộc được ghi nhận hạch toán theo hồ sơ, chứng từ của các ngân hàng; việc quyết toán thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo ngân hàng CB, GPBank và OceanBank hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quyết toán và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, kiến nghị, số liệu báo cáo theo quy định của pháp luật. Các ngân hàng CB, GPBank và OceanBank cần hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quyết toán và chịu trách nhiệm về các số liệu tại các báo cáo và Báo cáo tài chính.