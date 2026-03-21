Cơ quan thuế cảnh báo: Nhiều trường hợp dùng thông tin cá nhân để "khai khống" chi phí lương

Tại Tọa đàm "Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp năm 2025 - Những vấn đề cần lưu ý" ngày 20/3, bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP.HCM) cho biết trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đơn vị phát hiện nhiều trường khai khai báo còn sai sót, ảnh hưởng đến thời gian quyết toán. Chính vì thế, người nộp thuế cần lưu ý thực hiện đúng quy định.

Theo đó, đối với tổ chức chi trả thu nhập cần thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và chuyển dữ liệu chứng từ điện tử đến cơ quan quản lý thuế theo quy định; nộp đầy đủ, kịp thời số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn quy định; thực hiện đăng ký người phụ thuộc đúng thời hạn và xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định pháp luật

Bà Lê nhấn mạnh cơ quan thuế nghiêm cấm hành vi sử dụng thông tin cá nhân như họ tên, mã số thuế, mã định danh cá nhân để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công nhằm trục lợi khi thực tế không phát sinh chi trả thu nhập cho cá nhân đó.

Bà lưu ý tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Đối với trường hợp người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc điều chuyển trong cùng hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Đại diện Thuế TP.HCM khuyến nghị người lao động cần cài đặt eTax Mobile để tự rà soát dữ liệu. Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế khi có số thuế phải nộp thêm lớn hơn 50.000 đồng, hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Về giảm trừ gia cảnh, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Nếu chưa tính giảm trừ trong năm, người nộp thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Riêng đối tượng khác, thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ.

Về vấn đề thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài, đại diện Thuế TP.HCM cho biết cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên theo quy định nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú, hoặc bản chụp Hộ chiếu đối với nước chưa có quy định cấp.

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và là cá nhân cư trú tại Việt Nam, nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam. Người nộp thuế không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được áp dụng ưu đãi không thu thuế trùng.



