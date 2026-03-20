Thị trường tiền số hôm nay, 20-3: Bước đi mới trong bảo vệ tài sản số tại Việt Nam

Tối 20-3, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin tăng gần 1% trong 24 giờ, giao dịch quanh mức 70.300 USD.

Các đồng tiền số lớn như Ethereum, XRP, BNB chỉ tăng nhẹ dưới 1%, trong khi Solana tăng khoảng 1,5%, lên 89,3 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã trải qua hơn một năm suy yếu khi so sánh với vàng, song nhiều tín hiệu cho thấy thị trường có thể đã chạm đáy.

Dữ liệu cho thấy đà giảm đang chững lại, trong khi các chỉ báo xu hướng bắt đầu phục hồi từ vùng thấp, khu vực thường xuất hiện ở đáy chu kỳ.

Đáng chú ý, tín hiệu đảo chiều từng xuất hiện trong các chu kỳ trước đang dần hình thành trở lại. Lịch sử cho thấy sau những giai đoạn tương tự, Bitcoin thường bước vào chu kỳ tăng mạnh so với vàng, với mức tăng có thể lên tới vài trăm phần trăm.

Bitcoin đang giao dịch tại vùng 70.300 USD. Nguồn: OKX

Hiện tại, vùng 68.000 - 70.000 USD được xem là hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ vững, giá có thể phục hồi lên 76.000 - 80.000 USD. Ngược lại, nếu mất mốc này, rủi ro giảm sâu vẫn hiện hữu.

Tại Việt Nam, ngày 20-3, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số (CTDA) đã ra mắt với sự tham dự của đại diện Chi hội Blockchain TPHCM (HBA), Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM.

Viện được thành lập nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền, quản lý tài sản số và tăng cường an toàn trên môi trường số, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài sản số minh bạch và bền vững tại Việt Nam.

Theo báo cáo của TRM Labs (công ty chuyên cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa), năm 2025, các vụ tấn công, khai thác lỗ hổng và vi phạm bản quyền trong lĩnh vực tài sản số gây thiệt hại khoảng 2,87 tỉ USD, tăng gần 30% so với năm 2024. Điều này cho thấy rủi ro an ninh trong hệ sinh thái blockchain vẫn gia tăng.

Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số (CTDA) ra mắt ngày 20-3 tại Trung tâm Báo chí TPHCM

"Sự bùng nổ của tài sản số đang đặt ra bài toán cấp thiết để định giá, quản lý, bảo vệ theo pháp luật và đây cũng là lý do CTDA ra đời.

Viện được thành lập với mục tiêu cốt lõi là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tư vấn, phổ cập công nghệ, hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cộng đồng" - ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng CTDA, chia sẻ.