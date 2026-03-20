Từ hôm nay, khách hàng Agribank rút tiền, chuyển tiền có thay đổi

Mới đây, Agribank đã có thông báo thay đổi quan trọng đến toàn bộ khách hàng. Theo đó, thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở khả năng rút tiền mặt tại các cây ATM. Hạn mức mặc định trong ngày đối với các dòng thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế đã được đẩy lên mức 70 đến 100 triệu đồng , tăng gấp đôi so với con số 25 đến 50 triệu đồng trước đây. Ngay cả những khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn và hạng Vàng giờ đây cũng có thể thoải mái rút từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi ngày để phục vụ kịp thời các nhu cầu chi tiêu cấp bách.

Nguồn: Agribank

Không chỉ nới lỏng việc rút tiền mặt, năng lực luân chuyển dòng tiền qua hình thức chuyển khoản cũng được Agribank nâng cấp mạnh mẽ. Hạn mức chuyển khoản trong ngày của các dòng thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế đã chạm mốc 300 triệu đồng . Con số này phá vỡ hoàn toàn rào cản cũ khi chủ thẻ từng bị giới hạn nghiêm ngặt ở mức 50 đến 100 triệu đồng , giúp các giao dịch kinh doanh hay mua bán giá trị cao diễn ra suôn sẻ hơn.

Đối với nhu cầu thanh toán hàng hóa và dịch vụ qua máy POS, khách hàng sở hữu thẻ ghi nợ quốc tế hạng Vàng hiện được cấp phép quẹt thẻ lên đến 150 triệu đồng/ngày . Đặc biệt, những người dùng sở hữu thẻ tín dụng quốc tế hạng Kim Cương có thể thoải mái thanh toán các hóa đơn với hạn mức lên tới 500 triệu đồng/ngày.

Để tăng thêm tính linh hoạt, Agribank trao quyền cho người dùng tự điều chỉnh mức giao dịch tối đa theo nhu cầu cá nhân. Khách hàng có thể chủ động nâng hạn mức lên tới 250 triệu đồng đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng Chuẩn và 500 triệu đồng đối với hạng Vàng. Trên mặt trận giao dịch trực tuyến (Internet Banking), chủ thẻ quốc tế vật lý được phép thanh toán online kịch trần bằng với hạn mức quẹt thẻ POS. Trong khi đó, các dòng thẻ phi vật lý hay thẻ nội địa vật lý đều được đồng bộ hóa mức giới hạn thanh toán online an toàn là 100 triệu đồng mỗi ngày.

Bên cạnh những con số ấn tượng về chi tiêu, năng lực xử lý tại các hệ thống máy nộp tiền tự động (CDM) của Agribank cũng được mở rộng. Giờ đây, khách hàng có thể nộp trực tiếp tối đa 150 triệu đồng (tương đương 300 tờ tiền) cho một lần đưa tiền vào máy, tiết kiệm thời gian đáng kể so với giới hạn cũ là 100 triệu đồng và 200 tờ. Ngay tại các cây ATM thông thường, hệ thống thẻ tín dụng của ngân hàng cũng đã cho phép chuyển khoản một lần lên đến 200 triệu đồng nếu giao dịch cùng hệ thống và 100 triệu đồng khi chuyển liên ngân hàng.