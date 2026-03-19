Người từng giao dịch với tài khoản Vietcombank, Techcombank sau đây, khẩn trương đến công an trình báo

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo tìm người có liên quan trong vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", xảy ra tại TP Huế và một số địa phương khác.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế để làm rõ vụ án liên quan đến Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đồng phạm, với hành vi cho vay lãi nặng diễn ra từ năm 2024 đến nay.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024, Nguyễn Ngọc Tuấn sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Tuấn Toàn", trong khi Phạm Huỳnh Thanh Trúc sử dụng các tài khoản "Phạm Diệp Anh" và "Phạm Thanh Trúc" để đăng tải nội dung cho vay tiền giải ngân nhanh trên các hội nhóm mạng xã hội.

Các bài đăng thường kèm theo số điện thoại 0889.009.882, liên kết với tài khoản Zalo tên "Phú" để người có nhu cầu vay tiền liên hệ. Khi tiếp cận được khách vay, Tuấn sẽ hẹn gặp trực tiếp để kiểm tra căn cước công dân và yêu cầu người vay quay video xác nhận việc vay tiền.

Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19037045773017 và tài khoản Vietcombank số 9889009882, đều đứng tên Phạm Huỳnh Thanh Trúc, để giải ngân khoản vay cũng như thu tiền lãi và tiền góp hằng ngày.

Cơ quan điều tra cho biết, với thủ đoạn trên, Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc đã cho nhiều người vay tiền nhằm thu lợi bất chính.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai đã vay tiền của hai bị can nói trên sớm liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Thời hạn tiếp nhận thông tin trước ngày 28/3/2026. Người dân có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế tại địa chỉ 02 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP Huế, hoặc liên hệ Điều tra viên Cao Thắng qua số điện thoại 0905.966.340 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên