Tất cả người dùng Vietcombank chú ý thay đổi quan trọng từ ngày 26/3

Theo Vietcombank, nhằm nâng cao an toàn bảo mật cho giao dịch trực tuyến của khách hàng, từ tháng 11/2025 Vietcombank đã ngừng áp dụng SMS OTP đối với giao dịch: Chuyển tiền trong hệ thống; và giao dịch Nạp tiền điện thoại trên VCB Digibank khi khách hàng đã đủ điều kiện xác thực bằng Smart OTP.

Tiếp nối lộ trình tăng cường bảo mật, từ ngày 26/3/2026, Vietcombank sẽ thực hiện ngừng áp dụng SMS OTP đối với TOÀN BỘ các giao dịch tài chính trên VCB Digibank đối với các khách hàng đã đủ điều kiện xác thực bằng Smart OTP.

Việc dừng xác thực SMS OTP và chuyển đổi sang Smart OTP chỉ áp dụng cho các khách hàng thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Khách hàng đã kích hoạt thành công phương thức xác thực Smart OTP.

- Khách hàng đã thực hiện thành công tối thiểu 02 giao dịch xác thực bằng SMS OTP trước đó.

Ngân hàng cũng lưu ý, trường hợp đang ở nước ngoài, khách hàng liên hệ hotline 24/7 của Vietcombank 1900545413 (hoặc 1800 1565 đối với khách hàng ưu tiên) để được hỗ trợ chuyển đổi các hình thức xác thực.

Trong trường hợp đang sử dụng VCB Digibank nhưng chưa kích hoạt Smart OTP, khách hàng thực hiện theo hướng dẫn: Đăng nhập ứng dụng VCB Digibank >> Tìm kiếm “Smart OTP” và làm theo hướng dẫn.



