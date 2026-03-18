18-03-2026 - 09:12 AM | Smart Money

Ngân hàng thông báo hình ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại

Người dân có nguy cơ mất tiền trong tài khoản nếu lưu trữ hoặc chia sẻ hình ảnh này qua điện thoại.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo người dân về nguy cơ mất tiền trong tài khoản nếu lưu trữ hoặc chia sẻ hình ảnh trong điện thoại.

Thông tin cho biết, một số nạn nhân đã mất số tiền lớn sau khi bị lừa cài đặt ứng dụng giả mạo VNeID. Đối tượng giả danh Công an gọi điện, yêu cầu nạn nhân chụp và gửi ảnh hai mặt thẻ ngân hàng để “cập nhật điểm giấy phép lái xe”.

Sau khi nạn nhân nhập mã xác nhận, tài khoản bị rút tiền ngay lập tức. Cơ quan Công an cho biết, các thủ đoạn giả danh Công an, tòa án hoặc cơ quan chức năng để lừa cài ứng dụng giả ngày càng phổ biến, lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân.

Kẻ lừa đảo thường xuyên thay đổi cách thức, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, yêu cầu cung cấp thông tin thẻ, mã OTP, hoặc cài ứng dụng giả để kiểm soát thiết bị và đánh cắp tiền.

Một số chiêu trò phổ biến bao gồm mời rút tiền từ thẻ tín dụng, hỗ trợ hoàn phí bảo hiểm, hoặc nâng hạn mức thẻ để dụ người dân cung cấp thông tin nhạy cảm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khuyến nghị người dân cần cảnh giác với các tin nhắn, email, hoặc cuộc gọi yêu cầu truy cập link lạ, quét mã QR, hoặc cung cấp thông tin tài khoản.

Không lưu ảnh chụp căn cước công dân, hộ chiếu, hoặc hai mặt thẻ ngân hàng trên điện thoại, cũng không gửi qua mạng xã hội.

Tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, số CVV, mật khẩu, hoặc thông tin cá nhân với bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Khi thanh toán tại cửa hàng, khách hàng nên tự quẹt thẻ và không đưa thẻ cho nhân viên.

Người dùng cũng nên tắt tính năng thanh toán trực tuyến của thẻ tín dụng khi không cần thiết, không lưu thông tin thẻ trên các nền tảng trực tuyến, và tránh liên kết thẻ với ví điện tử không uy tín.

Ngoài ra, không cho mượn thẻ, sử dụng dịch vụ rút tiền mặt qua POS, hoặc đáo hạn thẻ tín dụng để tránh rủi ro.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

Những loại giấy tờ nào bị Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV ngừng chấp nhận, sẽ bị khóa tài khoản ngân hàng

Lương chỉ 6 triệu/tháng, nhưng tài khoản nhận được 30 triệu: Nữ công nhân sinh năm 2007 rút tiền rồi đến công an

Chuyển thành công 100 triệu đồng vào tài khoản 1020886xxxx ở Vietcombank, người phụ nữ ở Hưng Yên vội báo công an

20:16 , 17/03/2026
Thị trường tiền số hôm nay, 17-3: Tâm lý nhà đầu tư phía sau đà tăng mạnh Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 17-3: Tâm lý nhà đầu tư phía sau đà tăng mạnh Bitcoin

20:11 , 17/03/2026
Dư địa phát triển tín dụng tiêu dùng còn lớn

Dư địa phát triển tín dụng tiêu dùng còn lớn

18:37 , 17/03/2026
Một ngân hàng lưu ý: Sẽ gián đoạn lệnh chuyển tiền trong trường hợp sau

Một ngân hàng lưu ý: Sẽ gián đoạn lệnh chuyển tiền trong trường hợp sau

16:08 , 17/03/2026

