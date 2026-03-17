Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng lưu ý: Sẽ gián đoạn lệnh chuyển tiền trong trường hợp sau

17-03-2026 - 16:08 PM | Smart Money

Người dùng có vai trò “tạo lệnh và duyệt lệnh” tại các doanh nghiệp siêu nhỏ đang áp dụng chế độ kế toán đơn giản phải xác thực sinh trắc học khi thực hiện giao dịch.

ACB vừa thông báo cho biết, nhằm tuân thủ Thông tư 50/2024/TT-NHNN và không bị gián đoạn các giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua ngân hàng số ACB ONE BIZ, người dùng có vai trò “tạo lệnh và duyệt lệnh” tại các doanh nghiệp siêu nhỏ đang áp dụng chế độ kế toán đơn giản PHẢI XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC khi thực hiện giao dịch.

Nếu khách hàng chưa thực hiện cập nhật sinh trắc học bằng Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, khách hàng cần cập nhật sinh trắc học theo hướng dẫn sau:

Trường hợp người dùng có vai trò “tạo lệnh và duyệt lệnh” là người Việt Nam, khách hàng có 2 cách thực hiện:

Cách 1: Thực hiện trên ứng dụng ACB ONE BIZ.

Đăng nhập ứng dụng ACB ONE BIZ bằng tài khoản doanh nghiệp => Chuẩn bị Thẻ Căn cước/CCCD gắn chip còn hiệu lực => Thực hiện xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn trên ACB ONE BIZ.

Cách 2: Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch ACB gần nhất.

Mang theo Thẻ Căn cước/CCCD gắn chip còn hiệu lực và đến trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

Trường hợp người dùng có vai trò “tạo lệnh và duyệt lệnh” là người nước ngoài:

Đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng Giao dịch ACB gần nhất (trong giờ hành chính) và mang theo hộ chiếu còn hiệu lực.

Nếu khách hàng đã chuyển đổi quy mô khác doanh nghiệp siêu nhỏ, cần liên hệ nhánh/ Phòng giao dịch ACB gần nhất (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ. ACB cũng lưu ý, doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng theo các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng chỉ đích danh ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ gấp

Người đàn ông lập tức báo công an sau khi chuyển 499.999.999 đồng từ tài khoản LPBank sang tài khoản MB

Ngân hàng cảnh báo nóng liên quan đến SIM điện thoại

12:12 , 17/03/2026
Lương chỉ 6 triệu/tháng, nhưng tài khoản nhận được 30 triệu: Nữ công nhân sinh năm 2007 rút tiền rồi đến công an

10:27 , 17/03/2026
Vietcombank cảnh báo: Không sử dụng dãy số sau để làm mật khẩu, rất nhiều người đang mắc lỗi này!

08:24 , 17/03/2026
Bitcoin "thất thế" trước sự trỗi dậy của các tài sản kinh tế truyền thống

21:06 , 16/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên