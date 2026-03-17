Một ngân hàng lưu ý: Sẽ gián đoạn lệnh chuyển tiền trong trường hợp sau

ACB vừa thông báo cho biết, nhằm tuân thủ Thông tư 50/2024/TT-NHNN và không bị gián đoạn các giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua ngân hàng số ACB ONE BIZ, người dùng có vai trò “tạo lệnh và duyệt lệnh” tại các doanh nghiệp siêu nhỏ đang áp dụng chế độ kế toán đơn giản PHẢI XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC khi thực hiện giao dịch.

Nếu khách hàng chưa thực hiện cập nhật sinh trắc học bằng Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, khách hàng cần cập nhật sinh trắc học theo hướng dẫn sau:

Trường hợp người dùng có vai trò “tạo lệnh và duyệt lệnh” là người Việt Nam, khách hàng có 2 cách thực hiện:

Cách 1: Thực hiện trên ứng dụng ACB ONE BIZ.

Đăng nhập ứng dụng ACB ONE BIZ bằng tài khoản doanh nghiệp => Chuẩn bị Thẻ Căn cước/CCCD gắn chip còn hiệu lực => Thực hiện xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn trên ACB ONE BIZ.

Cách 2: Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch ACB gần nhất.

Mang theo Thẻ Căn cước/CCCD gắn chip còn hiệu lực và đến trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

Trường hợp người dùng có vai trò “tạo lệnh và duyệt lệnh” là người nước ngoài:

Đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng Giao dịch ACB gần nhất (trong giờ hành chính) và mang theo hộ chiếu còn hiệu lực.

Nếu khách hàng đã chuyển đổi quy mô khác doanh nghiệp siêu nhỏ, cần liên hệ nhánh/ Phòng giao dịch ACB gần nhất (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ. ACB cũng lưu ý, doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng theo các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.



