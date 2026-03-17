Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng cảnh báo nóng liên quan đến SIM điện thoại

17-03-2026 - 12:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Quốc dân (NCB) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về một chiến dịch tấn công lừa đảo tinh vi, lợi dụng khe hở trong việc cấp đổi SIM điện thoại (SIM Swap) nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Quốc dân (NCB), nhiều người dùng mạng viễn thông tại Việt Nam đang trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm công nghệ cao. Theo các đơn vị giám sát an toàn thông tin, thủ đoạn của những đối tượng này bắt đầu bằng việc thu thập chi tiết thông tin cá nhân của nạn nhân, bao gồm họ tên, số điện thoại, số Căn cước công dân và các dữ liệu ngân hàng liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

Khi đã có đủ thông tin, kẻ gian lợi dụng quy trình xác minh chưa thực sự chặt chẽ tại một số điểm giao dịch viễn thông để yêu cầu cấp lại SIM mới dưới tên của nạn nhân. Dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất của thủ đoạn này là chiếc SIM gốc bạn đang sử dụng sẽ đột ngột mất tín hiệu, vô hiệu hóa hoàn toàn ngay khi SIM mới trên tay kẻ gian được kích hoạt.

Từ thời điểm chiếm được quyền kiểm soát số điện thoại, mọi cuộc gọi và tin nhắn SMS, đặc biệt là mã xác thực OTP từ ngân hàng, đều sẽ gửi thẳng đến thiết bị của kẻ lừa đảo. Chúng bắt đầu sử dụng tính năng báo quên mật khẩu, kết hợp với các phương thức xác thực bằng SMS OTP để dò tìm cách đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Đối với những hệ thống bảo mật yếu, chỉ phụ thuộc duy nhất vào tin nhắn OTP, đối tượng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép và "rút sạch" tài khoản chỉ trong chớp mắt.

NCB cho biết đã rà soát lại toàn bộ hệ thống và khẳng định khách hàng không thể bị chiếm đoạt tài khoản nếu chỉ thông qua hình thức SIM Swap. Việc đăng nhập hoặc kích hoạt ứng dụng ngân hàng trên một thiết bị mới đòi hỏi nhiều lớp bảo mật đồng thời, bao gồm việc xác thực tin nhắn OTP, nhận diện khuôn mặt eKYC và bắt buộc phải quét Căn cước công dân gắn chip. Do đó, dù kẻ gian có đọc được tin nhắn OTP, chúng vẫn không thể truy cập tài khoản nếu không có thẻ Căn cước vật lý của bạn.

Dù các lớp bảo mật ngày càng được nâng cấp, người dùng vẫn cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình. Ngân hàng này cũng khuyến cáo khách hàng, tuyệt đối:

- Không cung cấp OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc CCCD cho bất kỳ ai.

- Liên hệ ngay nhà mạng viễn thông nếu phát hiện điện thoại mất sóng bất thường.

- Liên hệ ngay NCB khi phát hiện các dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng.

- Không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập các đường link đáng ngờ.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 17/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn lại đồng loạt giảm Nổi bật

Vì sao nhiều người mang tiền gửi ngân hàng? Nổi bật

Một ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm 2026 tăng 169%

Ngân hàng Nhà nước hút mạnh thanh khoản VND

Nóng: 1 đại gia may mặc nổi tiếng vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản

[CLIP] Con đường gần 1km ở Hà Nội có cả chục tiệm vàng: Bên xếp hàng dằng dặc - bên lại vắng tanh, vì sao?

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên