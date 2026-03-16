Bitcoin "thất thế" trước sự trỗi dậy của các tài sản kinh tế truyền thống

Trong khi các “tài sản kinh tế truyền thống” như dầu mỏ và kim loại quý đang thu hút mọi sự chú ý của thị trường do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran, giá của đồng bitcoin vẫn đang bị mắc kẹt trong biên độ hẹp và chưa tìm thấy động lực bứt phá.

Kể từ đầu năm 2026, giá bitcoin chủ yếu dao động trong khoảng từ 60.000 USD/BTC đến 75.000 USD/BTC. Mặc dù đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn cổ phiếu và vàng kể từ khi xung đột Iran bùng phát, nhưng các chuyên gia nhận định đây chỉ là sự phục hồi kỹ thuật sau đợt sụt giảm sâu.

Trên thực tế, đồng tiền này đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh hồi tháng 10/2025. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch 16/3, đồng bitcoin có lúc tăng 3,6%, lên mức 73.600 USD/BTC, nhưng sau đó lại nhanh chóng bị lu mờ trước những biến động liên tục của giá dầu và kim loại.

Ông Jeff Currie, Giám đốc chiến lược tại Carlyle Energy Pathways, gọi giai đoạn này là sự "trả thù của nền kinh tế cũ". So với cuối năm 2025, khi đồng bitcoin dao động trong nhiều tháng giữa mức 85.000 - 95.000 USD/BTC, khối lượng giao dịch hiện nay thấp hơn đáng kể, khiến thị trường dễ bị tổn thương hơn trước những biến động giá đột ngột.

Bitcoin bắt đầu đợt giảm giá kéo dài nhiều tháng vào tháng 10/2025, chỉ vài ngày sau khi chạm mức kỷ lục trên 126.000 USD/BTC. Khoảng 19 tỷ USD tiền điện tử được đầu tư bằng đòn bẩy đã bị xóa sổ vào ngày 10/10/2026. Kể từ đó, giá đã liên tục giảm, với tâm lý tiêu cực tăng lên, thể hiện qua tỷ lệ phí tài trợ. Trên thị trường phái sinh đang nghiêng về mức âm, cho thấy các nhà đầu cơ đang đặt cược vào kịch bản đồng bitcoin đi xuống

Mặc dù bị lép vế trước các “tài sản truyền thống", nhưng đồng bitcoin vẫn cho thấy sự trưởng thành nhất định. Việc giá bitcoin giữ vững nhịp tăng nhẹ trong khi thị trường chứng khoán bị bán tháo trong những ngày gần đây cho thấy rằng loại tài sản này đang dần tách rời khỏi các thị trường rủi ro truyền thống.

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy nhu cầu đối với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn khá tích cực, với hơn 2 tỷ USD dòng vốn ròng đổ vào trong 3 tuần liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, trong một thị trường đang bị chi phối bởi nguồn cung dầu và kim loại, tính khan hiếm dựa trên thuật toán của bitcoin dường như là chưa đủ để xoay chuyển cục diện.