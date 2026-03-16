Ngân hàng chỉ đích danh ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ gấp

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB đã phát đi cảnh báo về sự xuất hiện của một ứng dụng giả mạo sử dụng tên gọi, hình ảnh và mức độ nhận diện thương hiệu của ngân hàng nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó dụ người dùng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính.

Theo MSB, ứng dụng mang tên “Mar Vay” không thuộc, không liên quan và cũng không do ngân hàng này phát triển, vận hành hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng khẳng định mọi thông tin và hoạt động phát sinh từ ứng dụng này đều nằm ngoài hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ chính thức của MSB.

MSB cảnh báo ứng dụng giả mạo tên “Mar Vay”. (Ảnh: MSB)

MSB cho biết việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng giả mạo thương hiệu ngân hàng có thể khiến người dùng đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng. Trong đó, khách hàng có thể bị chiếm đoạt tài sản, phát sinh các khoản vay trái phép hoặc bị lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và dữ liệu sinh trắc học.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn có thể yêu cầu người dùng thanh toán các khoản phí hoặc lãi suất không minh bạch. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho khách hàng mà còn ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng dịch vụ của ngân hàng cũng như các đối tác liên quan.

Trước tình trạng trên, MSB khuyến cáo khách hàng không tải, cài đặt hoặc sử dụng các ứng dụng vay tiền không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng chưa được ngân hàng công bố chính thức.

Ngân hàng cũng lưu ý người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả những người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Các thông tin cần được bảo mật bao gồm thông tin đăng nhập, mã PIN Soft Token và các dữ liệu cá nhân quan trọng khác.

Bên cạnh đó, khách hàng chỉ nên thực hiện giao dịch thông qua website, ứng dụng và các kênh chính thức của MSB đã được công bố trên trang chủ của ngân hàng.

MSB cũng khuyến nghị người dùng cảnh giác với các quảng cáo vay tiền nhanh, giải ngân tức thì, lãi suất thấp bất thường hoặc các ứng dụng yêu cầu truy cập danh bạ, hình ảnh và quyền hệ thống trên thiết bị.

Đồng thời, người dùng cần thường xuyên theo dõi biến động số dư và chủ động kiểm tra các giao dịch phát sinh trên tài khoản. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, khách hàng nên lập tức dừng giao dịch và liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.