Nhiều hộ doanh thu trên 3 tỷ thắc mắc: Lãi ít vậy sao vẫn phải nộp thuế 15%? – Chuyên gia Thuế giải thích

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA)

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho biết với hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm, sẽ áp dụng phương pháp lấy doanh thu trừ đi chi phí, số chênh lệch đó sẽ nhân với thuế suất 15%.

"Hiện nay có một số người nhầm lẫn. Khi tính ra số chênh lệch, họ hỏi rằng: "Lãi của em có ngần này, tại sao em nộp 15%?" Chúng ta nộp 15% là trên lãi (thu nhập) chứ không phải trên doanh thu", bà Cúc nhấn mạnh.

Bà lý giải, khi bán hàng thì chi phí sẽ là giá vốn mua vào của mặt hàng bán ra. Ngoài ra có các chi phí khác như kho, kệ bán hàng, vật tư, thuê người bán hàng; thậm chí các chi phí về quảng cáo...

Bà Cúc cũng nhấn mạnh, các chi phí trên phải đảm bảo là có hóa đơn, chứng từ. Ví dụ hàng mua vào là túi xách sẽ phải có hóa đơn đầu vào. Còn nếu như hàng mua của người nông dân (nông, lâm, thủy sản) thì không có hóa đơn.

Ngoài ra, những hàng hóa có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, kể cả mua nông, lâm, thủy sản.

"Như vậy, phải đảm bảo nguyên tắc các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả giá vốn, các chi phí về khấu hao tài sản cố định và các chi phí khác đúng theo quy định, có quy định rất rõ trong sổ tay hướng dẫn về những khoản chi phí) thì phải thêm một điều kiện nữa: Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có hóa đơn chứng từ, và thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản tiền từ 5 triệu đồng trở lên. Lúc đó khoản tiền này mới được hạch toán vào chi phí", bà Cúc nhấn mạnh.

Bà khuyến nghị các hộ, cá nhân kinh doanh phải đảm bảo hóa đơn chứng từ đầy đủ, hạch toán chi phí đầy đủ thì phần chênh lệch mới được tính đúng. Nếu mua vào không có hóa đơn, hoặc thuê người lao động mà không có chứng từ sẽ dẫn đến những chi phí đó bị coi là bất hợp lý và sẽ bị loại ra. Vô hình trung, lúc này người kinh doanh sẽ nộp thuế nhiều hơn so với thu nhập thực tế.

Những thông tin nói trên được bà Cúc chia sẻ tại Hội thảo "Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững" ngày 12/3/2026 do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức.



