Thuế TP.HCM có thông báo quan trọng về khai thuế, quyết toán thuế

15-03-2026 - 12:49 PM | Tài chính - ngân hàng

Thuế TP.HCM vừa phát thông tin qua trọng đến người nộp thuế về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế của kỳ tính thuế tháng 2 năm 2026, quyết toán thuế năm ngoái.

Theo Thuế TP.HCM, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế của kỳ tính thuế tháng 2 năm 2026 và quyết toán năm 2025 quy định như sau:

Các loại thuế kê khai theo tháng, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế tài nguyên.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế đối với loại thuế khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20/03/2026.

Các loại thuế quyết toán năm: Thuế tài nguyên, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế đối với hồ sơ quyết toán thuế năm: chậm nhất là 31/03/2026.

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Thuế TP.HCM lưu ý trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, người nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, cơ quan Thuế cũng lưu ý, trong giai đoạn cao điểm quyết toán đầu năm, người nộp thuế nên hoàn tất hồ sơ và nộp tiền thuế sớm hơn thời hạn từ vài ngày để tránh tình trạng nghẽn hệ thống nộp thuế điện tử hoặc lỗi chuyển khoản ngân hàng. Việc chậm nộp hồ sơ hoặc tiền thuế có thể dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế hiện có thể thực hiện khai và nộp thuế hoàn toàn trực tuyến thông qua hệ thống thuế điện tử của cơ quan thuế, với thời gian tiếp nhận hồ sơ 24/7, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, giúp giảm thời gian đi lại và thủ tục hành chính.

Theo Phan Trang

An ninh Tiền tệ

