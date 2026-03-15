Triệt phá đường dây bán hàng trăm nghìn hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi), cùng trú tại số 12 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù nhiều đường dây thành lập doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã bị triệt phá, song nhu cầu mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa đầu vào, khai khống chi phí để trốn thuế vẫn còn.

Trần Văn Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh đăng ký ngành nghề bán buôn tổng hợp nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.

Hiếu sử dụng căn cước của mình và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập các hộ kinh doanh, sau đó mua phần mềm, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và tổ chức bán hóa đơn trái phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Theo phương thức hoạt động, khi cần mua hóa đơn, khách hàng liên hệ với Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng Zalo, cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa và giá trị hóa đơn cần xuất, đồng thời thỏa thuận chi phí mua hóa đơn và các giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng.

Sau khi nhận thông tin, Hiếu chỉ đạo Lê Xuân Lợi (cháu ruột) sử dụng máy tính truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu và xuất hóa đơn bán hàng, sau đó gửi cho khách.

Để hợp thức dòng tiền thanh toán, Hiếu mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên các chủ hộ kinh doanh, yêu cầu khách hàng chuyển tiền theo giá trị hóa đơn đã xuất. Sau khi nhận tiền, Hiếu rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách sau khi trừ tiền bán hóa đơn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn bán hàng với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn của đường dây này để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định về hóa đơn, chứng từ, không thực hiện hành vi mua bán hoặc sử dụng trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa đầu vào hay khai khống chi phí để trốn thuế.