17-03-2026 - 10:27 AM | Smart Money

Lương chỉ 6 triệu/tháng, nhưng tài khoản nhận được 30 triệu: Nữ công nhân sinh năm 2007 rút tiền rồi đến công an

Xác định đây không không phải tiền của mình, nữ công nhân đã trình báo công an và nhờ hỗ trợ trả lại cho người chuyển nhầm.

Theo Báo Đồng Tháp, một trường hợp chuyển khoản nhầm với số tiền lớn vừa được ghi nhận tại xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 12/3/2026, tài khoản ngân hàng của Hồng Thúy Vy (sinh năm 2007, ngụ ấp Hòa, xã Long Định), đang là công nhân may với mức thu nhập chưa đầy 6 triệu đồng/tháng, bất ngờ nhận 30 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Số tiền này tương đương khoảng nửa năm thu nhập của Vy.

Xác định đây không phải tiền của mình, Vy đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền, sau đó mang đến Công an xã Long Định để trình báo và nhờ hỗ trợ trả lại cho người chuyển nhầm.

Trao đổi với cơ quan chức năng, Vy cho biết: "Với em, số tiền đó thực sự rất lớn. Em suy nghĩ, nếu ai đó đang cần tiền gấp mà người chuyển tiền chuyển khoản nhầm cho mình, nếu mình không trả lại thì tội nghiệp cho người ta lắm. Nếu mình chuyển khoản nhầm như vậy mà xin tiền lại người ta không cho thì mình cũng rất buồn nên em quyết định mang đến Công an nhờ trả lại ngay".

Vụ việc sau đó được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh để hoàn trả cho chủ tài khoản.

Hành động của em Hồng Thúy Vy không chỉ đơn thuần là việc trả lại tài sản, mà còn là lời khẳng định cho giá trị đạo đức cao đẹp: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Giữa những lo toan bộn bề, tấm lòng của nữ công nhân 19 tuổi tại xã Long Định như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về niềm tin và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu, làm đẹp thêm hình ảnh con người vùng Đất Sen hồng.

Linh San (TH)

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng chỉ đích danh ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ gấp Nổi bật

Người đàn ông lập tức báo công an sau khi chuyển 499.999.999 đồng từ tài khoản LPBank sang tài khoản MB

Người đàn ông lập tức báo công an sau khi chuyển 499.999.999 đồng từ tài khoản LPBank sang tài khoản MB Nổi bật

Vietcombank cảnh báo: Không sử dụng dãy số sau để làm mật khẩu, rất nhiều người đang mắc lỗi này!

08:24 , 17/03/2026
Bitcoin "thất thế" trước sự trỗi dậy của các tài sản kinh tế truyền thống

Bitcoin "thất thế" trước sự trỗi dậy của các tài sản kinh tế truyền thống

'Hơn 30 tuổi, chưa chồng, tôi chỉ có 100 triệu gửi tiết kiệm, liệu có quá kém cỏi?'

'Hơn 30 tuổi, chưa chồng, tôi chỉ có 100 triệu gửi tiết kiệm, liệu có quá kém cỏi?'

Mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh rồi liên tục chuyển, rút hơn 2.000 tỷ đồng: Công an điều tra 2 người đàn ông Đà Nẵng

Mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh rồi liên tục chuyển, rút hơn 2.000 tỷ đồng: Công an điều tra 2 người đàn ông Đà Nẵng

14:08 , 16/03/2026

