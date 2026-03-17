Chuyển thành công 100 triệu đồng vào tài khoản 1020886xxxx ở Vietcombank, người phụ nữ ở Hưng Yên vội báo công an

17-03-2026 - 16:44 PM | Smart Money

Ngay sau khi tiếp nhận nội dung trình báo, Công an xã Phụng Công đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin giao dịch, phối hợp với ngân hàng có liên quan tra soát dữ liệu chuyển khoản.

Ngày 16/3/2026 Công an xã Phụng Công, Hưng Yên cho biết đã tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hà, trú tại Thôn Ngò, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên về việc chị Hà đã chuyển nhầm số tiền 100.000.000 đồng từ số tài khoản 110112003xxxx, ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đến số tài khoản 1020886xxxx, ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chủ tài khoản tên V.T.N.L.

Ngay sau khi tiếp nhận nội dung trình báo, Công an xã Phụng Công đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin giao dịch, phối hợp với ngân hàng có liên quan tra soát dữ liệu chuyển khoản, xác minh, làm rõ chủ tài khoản nhận tiền là chị V.T.N.L, sinh năm 1991, HKTT tại phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà trình báo sự việc tại cơ quan Công an

Ngay trong ngày, Công an xã Phụng Công đã liên hệ Công an phường Hạnh Thông để mời chị V.T.N.L là chủ tài khoản nhận tiền lên làm việc. Tại cơ quan Công an, chị V.T.N.L đã xác nhận có sự việc số tài khoản 1020886xxx, ngân hàng Vietcombank của chị vừa nhận được số tiền 100 triệu đồng từ chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thu Hà chuyển đến. Công an xã Phụng Công đã phối hợp với Công an phường Hạnh Thông hướng dẫn các thủ tục cần thiết để chị V.T.N.L hoàn trả cho chị Nguyễn Thị Thu Hà đầy đủ số tiền 100 triệu đồng ngay trong ngày.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

Lương chỉ 6 triệu/tháng, nhưng tài khoản nhận được 30 triệu: Nữ công nhân sinh năm 2007 rút tiền rồi đến công an

Lương chỉ 6 triệu/tháng, nhưng tài khoản nhận được 30 triệu: Nữ công nhân sinh năm 2007 rút tiền rồi đến công an Nổi bật

Vietcombank cảnh báo: Không sử dụng dãy số sau để làm mật khẩu, rất nhiều người đang mắc lỗi này!

Vietcombank cảnh báo: Không sử dụng dãy số sau để làm mật khẩu, rất nhiều người đang mắc lỗi này! Nổi bật

Một ngân hàng lưu ý: Sẽ gián đoạn lệnh chuyển tiền trong trường hợp sau

Một ngân hàng lưu ý: Sẽ gián đoạn lệnh chuyển tiền trong trường hợp sau

Ngân hàng cảnh báo nóng liên quan đến SIM điện thoại

Ngân hàng cảnh báo nóng liên quan đến SIM điện thoại

Bitcoin "thất thế" trước sự trỗi dậy của các tài sản kinh tế truyền thống

Bitcoin "thất thế" trước sự trỗi dậy của các tài sản kinh tế truyền thống

'Hơn 30 tuổi, chưa chồng, tôi chỉ có 100 triệu gửi tiết kiệm, liệu có quá kém cỏi?'

'Hơn 30 tuổi, chưa chồng, tôi chỉ có 100 triệu gửi tiết kiệm, liệu có quá kém cỏi?'

