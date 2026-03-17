17-03-2026 - 20:11 PM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường tiền số hôm nay, 17-3: Tâm lý nhà đầu tư phía sau đà tăng mạnh Bitcoin

Dù Bitcoin đã bật tăng trong nhiều ngày gần đây nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng, phản ánh tâm lý bi quan chưa được giải tỏa.

Tối 17-3, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tăng nhẹ. Dữ liệu từ OKX cho thấy Bitcoin tăng khoảng 0,7% trong 24 giờ, lên vùng 74.000 USD, thậm chí có thời điểm tiến sát mốc 76.000 USD trong ngày.

Các đồng tiền số lớn khác cũng có xu hướng đi lên. Ethereum và XRP cùng tăng khoảng 2%, lần lượt đạt 2.300 USD và 1,5 USD. Solana nhích nhẹ 0,5% lên 93,7 USD, trong khi BNB giảm gần 8%, xuống còn 671 USD.

Theo Cointelegraph, đà tăng của Bitcoin diễn ra cùng chiều với chỉ số Nasdaq, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi bài phát biểu của CEO Jensen Huang tại hội nghị Nvidia GTC 2026.

Bên cạnh đó, giá dầu hạ nhiệt và tín hiệu cải thiện từ lĩnh vực sản xuất Mỹ cũng góp phần hỗ trợ các tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai Bitcoin kỳ hạn một tháng chỉ ở mức 2% so với giá giao ngay, thấp hơn đáng kể so với vùng trung lập 4%–8%, phản ánh sự thiếu tự tin vào xu hướng tăng.

Xu hướng này kéo dài trong bối cảnh Bitcoin từng giảm tới 31% trong 6 tháng, trong khi vàng tăng 18% và Nasdaq 100 gần như đi ngang.

Áp lực tâm lý trên thị trường đến từ nhiều yếu tố, bao gồm việc chưa rõ ràng về kế hoạch dự trữ Bitcoin chiến lược của Mỹ, sự kiện thanh lý quy mô lớn khoảng 19 tỉ USD vào tháng 10-2025, cùng những lo ngại về rủi ro công nghệ như máy tính lượng tử.

Bitcoin đang giao dịch trên vùng 74.000 USD Nguồn: OKX

Đồng thời, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang tài sản an toàn khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Trên thị trường quyền chọn, nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá vẫn chiếm ưu thế. Điều này phản ánh tâm lý bi quan chưa được giải tỏa hoàn toàn, dù giá Bitcoin đã phục hồi về vùng 74.500 USD.

Ở góc độ dòng tiền, các stablecoin neo theo USD chỉ giao dịch cao hơn khoảng 0,5% so với tỷ giá USD/CNY, cho thấy cung - cầu đang tương đối cân bằng.

Trong các giai đoạn hưng phấn, mức chênh lệch này thường vượt 1,5%, còn khi thị trường chịu áp lực, stablecoin có thể giao dịch dưới mệnh giá.

Diễn biến địa chính trị tiếp tục là biến số lớn. Giá dầu WTI duy trì quanh 95 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, đặc biệt tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm giảm xuống 3,82%, cho thấy xu hướng tìm đến tài sản an toàn.

Dù vậy, lực mua từ các tổ chức vẫn là điểm sáng. Công ty Strategy tiếp tục mua thêm 22.337 Bitcoin trong tuần qua, còn các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng hơn 11.000 Bitcoin.

Tuy nhiên, việc thị trường phái sinh chưa xác nhận xu hướng tăng cho thấy tâm lý bi quan vẫn hiện hữu, bất chấp đà phục hồi ngắn hạn của Bitcoin.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

