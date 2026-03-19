Cụ bà ở Nghệ An mang 19 chỉ vàng đi bán để chứng minh tài sản 'sạch'

19-03-2026 - 09:00 AM | Smart Money

Một cụ bà trên địa bàn xã Giai Lạc suýt mất 19 chỉ vàng sau khi bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, yêu cầu “kê khai tài sản” để chứng minh tiền sạch. May mắn, lực lượng Công an xã đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn khi cụ đang mang vàng đi bán, qua đó tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi.

Theo đó, khoảng 11 giờ, ngày 18/3/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H đi xe đạp đến một tiệm vàng bạc trên địa bàn bán 19 chỉ vàng có biểu hiện nghi vấn, bất thường. Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định cụ bà đã bị các đối tượng lạ mặt giả danh là “cán bộ” Công an gọi điện thoại đe dọa.

Các đối tượng này thông báo về việc cụ H có liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền và đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý và dẫn dụ cụ H liên hệ với một đối tượng khác tự xưng là “cán bộ” Cục Cảnh sát ma tuý Bộ Công an để kê khai tài sản và chuyển tiền cho các đối tượng nhằm làm thủ tục chứng minh tài sản “sạch” không liên quan đến các đường dây tội phạm.

Cụ bà ở Nghệ An mang 19 chỉ vàng đi bán để chứng minh tài sản 'sạch', công an kịp thời có mặt ngăn chặn - Ảnh 1.

Công an xã kịp thời ngăn chặn tại tiệm vàng. (Ảnh: Công an Nghệ An)

May mắn, khi cụ H đang đưa 19 chỉ vàng đi bán để chuyển cho các đối tượng thì Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra. Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, người thân bà H rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích và viết thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Giai Lạc.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, Cơ quan chức năng không làm việc chính thức qua điện thoại; người dân phải đề cao cảnh giác, luôn giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe doạ; không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại; khi có người lạ gọi đến, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo yêu cầu của các đối tượng, đồng thời liên hệ ngay đến Cơ quan Công an nơi cư trú.

Tin Vũ

An ninh Tiền tệ

Những loại giấy tờ nào bị Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV ngừng chấp nhận, sẽ bị khóa tài khoản ngân hàng

Những loại giấy tờ nào bị Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV ngừng chấp nhận, sẽ bị khóa tài khoản ngân hàng Nổi bật

Ngân hàng thông báo hình ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại

Ngân hàng thông báo hình ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại Nổi bật

Không phải vàng hay chứng khoán, đây là tài sản được tiến sĩ tài chính rót tiền nhiều nhất

Không phải vàng hay chứng khoán, đây là tài sản được tiến sĩ tài chính rót tiền nhiều nhất

07:48 , 19/03/2026
Tất cả người dùng Vietcombank chú ý thay đổi quan trọng từ ngày 26/3

Tất cả người dùng Vietcombank chú ý thay đổi quan trọng từ ngày 26/3

19:53 , 18/03/2026
Từ 1/4, mọi giao dịch chuyển tiền đến tài khoản VPBank có thể bị từ chối nếu người dùng thuộc trường hợp này

Từ 1/4, mọi giao dịch chuyển tiền đến tài khoản VPBank có thể bị từ chối nếu người dùng thuộc trường hợp này

14:20 , 18/03/2026
Đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam lừa hơn 1.300 tỷ đồng

Đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam lừa hơn 1.300 tỷ đồng

14:18 , 18/03/2026

