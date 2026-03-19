Không phải vàng hay chứng khoán, đây là tài sản được tiến sĩ tài chính rót tiền nhiều nhất

TS Châu Đình Linh, Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng

Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động, các kênh đầu tư quen thuộc như chứng khoán, vàng và gửi tiết kiệm đang cho thấy những lợi thế khác nhau. Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã tăng trở lại, phổ biến quanh 6–7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, giúp kênh tiết kiệm lấy lại sức hút với nhà đầu tư ưu tiên an toàn.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán sau giai đoạn tăng mạnh đã bước vào nhịp điều chỉnh, khi VN-Index giảm xuống dưới mốc 1.700 điểm trong phiên đầu tuần và nhiều cổ phiếu giảm đáng kể so với vùng giá cao, đưa mặt bằng định giá về mức hợp lý hơn. Ở chiều ngược lại, vàng tiếp tục là điểm đến của dòng tiền phòng thủ khi liên tục lập đỉnh mới: giá vàng miếng SJC hiện phổ biến quanh 182–187 triệu đồng/lượng và duy trì trên mốc 180 triệu đồng/lượng trong nhiều phiên gần đây.

Sự phân hóa rõ rệt giữa các kênh đầu tư từ an toàn, phòng thủ đến cơ hội trong điều chỉnh khiến bài toán phân bổ tài sản trở nên khó hơn bao giờ hết. Và câu hỏi đặt ra không chỉ là nên chọn vàng, chứng khoán hay tiết kiệm, mà là liệu nhà đầu tư có đang bỏ lỡ một "tài sản" quan trọng hơn. Tại talkshow "Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?" của báo Người Lao động tổ chức mới đây, các chuyên gia đã có nhận định về vấn đề này.

Theo TS Châu Đình Linh, Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng, cho biết, đối với kênh chứng khoán, mặc dù nhiều cổ phiếu hiện nay đang có mức định giá tốt nhưng vẫn cần sự cân nhắc và tính toán khoa học để tìm kiếm lợi nhuận và đảm bảo an toàn vốn.

Ông Linh cho biết, khi nhiều người nói "đu đỉnh ra đảo", phần lớn do đầu tư theo đám đông, theo lòng tham, không phân tích và không lắng nghe các chuyên gia. Khi có sự hiểu biết, nhà đầu tư phải cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và an toàn vốn.

Vị chuyên gia tiết lộ luôn có một phương pháp riêng khi đầu tư. Đầu tiên là xây dựng danh mục đầu tư và phân bổ theo tỷ lệ. Tỷ lệ bao nhiêu tùy mỗi người, phụ thuộc tổng nguồn vốn, khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư. Từ đó sẽ xây dựng 3 "phòng tuyến".

Phòng tuyến thứ nhất là phòng thủ, ông Linh lựa chọn kênh đầu tư vàng và tiền gửi tiết kiệm.

"Nhiều người không thích vàng nhưng gia đình tôi rất thích. Với tôi, vàng là công cụ phòng thủ. Tôi mua tích lũy dần, trung bình giá. Tôi hiểu rằng nếu đầu cơ vàng rất nguy hiểm vì giá vàng trong nước và thế giới có chênh lệch, còn độ trễ chính sách và nhiều rủi ro khác. Nhưng mua tích lũy tiết kiệm là thói quen của người Việt. Còn tiền gửi tiết kiệm dù lợi nhuận không cao nhưng mang lại dòng thu nhập tương đối ổn định", ông chia sẻ.

Phòng tuyến thứ hai vị chuyên gia tạo dựng là các tài sản tạo dòng tiền định kỳ hàng tháng hoặc hàng năm. Trong đó ông nhắc tới các kênh đầu tư như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản cho thuê để tạo thu nhập, hoặc một phần tiền gửi tiết kiệm ở những ngân hàng có lãi suất cao.

"Tôi hiểu lãi suất cao cũng đi kèm rủi ro (high risk, high return- rủi ro cao, lợi nhuận cao)", ông nói.

Phòng tuyến thứ 3 là đầu tư. Vị chuyên gia lựa chọn dành tỷ lệ nhất định cho cổ phiếu đã được xác định trước. Khi có các phòng tuyến bên ngoài, nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ, cần xác định nhóm ngành, phân tích bối cảnh địa chính trị, các yếu tố bên ngoài, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích doanh nghiệp, chiến lược và tài chính của công ty.

"Quyết định cuối cùng phải là của mình, không nên chỉ nghe theo ai trên mạng. Khi thua lỗ vì chạy theo người khác, chúng ta càng dễ bức xúc. Mỗi nhà đầu tư phải là chủ thể của quyết định", ông nhấn mạnh.

Phòng tuyến cuối cùng được TS Châu Đình Linh nhắc tới là kiến thức. Ông cho biết đây là tài sản được ông đầu tư rất nhiều cho bản thân và gia đình. Đầu tư để nâng cao kiến thức, trang bị hiểu biết tốt hơn về lĩnh vực mình tham gia. Khi hiểu biết nhiều hơn, quyết định đầu tư sẽ có khả năng quản trị rủi ro tốt hơn và đảm bảo an toàn vốn hơn.

"Trước khi nghĩ đến việc sinh lời, cần nhớ rằng cả đời chúng ta đang đi tìm cách gia tăng tài sản và của cải. Mất tiền rất dễ khiến mất ngủ. Vì vậy hãy đầu tư cho bản thân, nâng cao hiểu biết để giảm bớt những đêm mất ngủ đó", ông Linh chia sẻ.



