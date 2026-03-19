Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 19-3: Vàng rơi tự do, Bitcoin rớt mốc 70.000 USD

19-03-2026 - 21:05 PM | Smart Money

Cùng với đà lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 của giá vàng, Bitcoin cũng đã đánh mất mốc 70.000 USD.

Tối 19-3, thị trường tiền số bất ngờ lao dốc mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, Bitcoin giảm gần 4%, lùi về vùng 69.600 USD.

Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt đi xuống. Ethereum mất gần 4%, giao dịch quanh 2.157 USD; XRP và Solana giảm hơn 1%, lần lượt còn 1,4 USD và 88,9 USD. Trong khi đó, BNB giảm hơn 2%, xuống 642 USD.

Theo Cointelegraph, trong phiên hôm nay, có thời điểm Bitcoin giảm xuống khoảng 69.500 USD, chạm lại vùng đỉnh lịch sử năm 2021. Sau đó, giá nhanh chóng quay lại trên mốc 70.000 USD, cho thấy sự ổn định tương đối dù chịu áp lực từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Trước đó, tâm điểm thị trường đã chuyển từ căng thẳng địa chính trị và giá dầu sang vấn đề lạm phát tại Mỹ, khi Federal Reserve quyết định giữ nguyên lãi suất.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhận định triển vọng kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, đặc biệt liên quan đến tình hình Trung Đông. Ông nhấn mạnh việc cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào tiến triển kiểm soát lạm phát.

Theo ông Powell, nếu lạm phát không giảm như kỳ vọng, khả năng hạ lãi suất sẽ bị trì hoãn. Hiện thị trường chỉ còn kỳ vọng một lần giảm lãi suất trong năm 2026, tạo áp lực lên các tài sản rủi ro. Trước đó, chứng khoán Mỹ đã giảm khoảng 1,5%.

Thị trường tiền số hôm nay. 19-3: Vàng rơi tự do, Bitcoin rớt mốc 70.000 USD - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 69.680 USD Nguồn: OKX

Sang phiên thứ năm, giá vàng cũng giảm mạnh 2,3%, xuống dưới 4.700 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

Đánh giá về diễn biến này, chuyên gia Michaël van de Poppe cho rằng phần lớn các loại tài sản đang chịu áp lực bán ra, ngoại trừ dầu.

Tuy nhiên, Bitcoin điều chỉnh với mức độ nhẹ hơn dự báo, cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn so với thị trường chung.

Hiện Bitcoin vẫn dao động trong vùng giữa đỉnh năm 2021 và mốc thấp của năm 2025 quanh 74.500 USD.

Trong khi đó, nhà giao dịch Castillo Trading nhận định Bitcoin vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng của năm 2025, nhưng cần đóng cửa tuần trên ngưỡng này để xác nhận xu hướng tích cực.

Ông Michaël van de Poppe cũng cho biết sẽ cân nhắc mua mạnh nếu giá giảm về vùng quanh 60.000 USD.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người từng giao dịch với tài khoản Vietcombank, Techcombank sau đây, khẩn trương đến công an trình báo

Ngân hàng thông báo hình ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại

MB tung siêu tiết kiệm: Gửi dài hạn, rút bất cứ lúc nào vẫn hưởng lãi cao

15:30 , 19/03/2026
Tài khoản nhận 3 tỷ đồng từ nhân viên ngân hàng MB: Người phụ nữ sinh năm 1995 được công an mời làm việc

15:15 , 19/03/2026
Hôm nay, hàng triệu khách hàng Agribank đón tin vui

14:45 , 19/03/2026
'Bán đất ở quê, vay ngân hàng thêm 1 tỷ để mua chung cư Hà Nội, giờ tôi hối hận vô cùng'

14:33 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên