Tài khoản nhận 3 tỷ đồng từ nhân viên ngân hàng MB: Người phụ nữ sinh năm 1995 được công an mời làm việc

Ngày 17/03/2026, Công an xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận tin báo của anh Trần Quang Đạt (SN 2002) là nhân viên kinh doanh tại ngân hàng MB chi nhánh Kinh Bắc (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về việc do nhầm lẫn đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng một cá nhân số tiền 3 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ để tìm người chuyển nhầm, hỗ trợ hoàn trả tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Qua xác minh, Công an xã Nam Thụy Anh xác định anh Trần Quang Đạt trong quá trình thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 3 tỷ đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1995, trú tại xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.

Công an xã đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc, xác nhận thông tin và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm một cách công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Tại buổi làm việc, anh Đạt đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã và chị Xuân vì hành động trung thực, nghĩa tình. Việc hỗ trợ xác minh, hoàn trả kịp thời không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua sự việc trên, Công an xã Nam Thụy Anh khuyến cáo người dân khi phát hiện nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo ngay với cơ quan Công an, tuyệt đối không tự ý sử dụng để tránh vi phạm pháp luật. Đồng thời, khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin để hạn chế sai sót.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên