Giá bạc hôm nay 19-3: Thủng mốc 3 triệu đồng/lượng

19-03-2026 - 11:24 AM | Smart Money

Không ít nhà đầu tư mua bạc ở vùng đỉnh 4,5 triệu đồng/lượng cho biết khó tin khi giá bạc hôm nay ở nhiều thương hiệu thủng mốc 3 triệu đồng.

Sáng 19-3, nhiều thương hiệu bạc đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá bạc miếng các loại. Tập đoàn Phú Quý, Ancarat giao dịch bạc miếng mua vào 2,86 triệu đồng/lượng, bán ra 2,95 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 220.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn DOJI giao dịch bạc mua vào 2,78 triệu đồng, bán ra 2,97 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch ở mức giá cao nhất, khi mua vào - bán ra lần lượt 2,96 triệu đồng/lượng và 3,06 triệu đồng/lượng.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng rớt hàng triệu đồng. Công ty Kim loại quý Ancarat bán ra chỉ còn 78,8 triệu đồng/kg; Phú Quý bán cao hơn Ancarat 500.000 đồng, trong khi giá bạc thỏi, bạc nguyên khối loại 1kg vẫn được SBJ bán ra tới 81,76 triệu đồng.

Giá bạc giảm khoảng 12% trong một tuần qua, và xóa sạch thành quả tăng trong 1 tháng. Nếu tính từ ngày vía Thần Tài (26-2), những người mua bạc ở vùng giá 90 triệu đồng mỗi kg, thời điểm này bán ra lỗ hơn 10 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, những người xếp hàng mua bạc ở vùng đỉnh 120 triệu đồng/kg và khoảng 4,5 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1-2026 đến giờ này tiếp tục phải "gồng lỗ".

Trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá bạc giảm từ vùng trên 80 USD/ounce xuống chỉ còn 76,6 USD/ounce, mất tới 4,4%.

Giá bạc rớt thảm cùng chiều với giá vàng – khi kim loại quý vừa rơi một mạch từ vùng trên 5.000 USD/ounce xuống chỉ còn quanh 4.858 USD/ounce vào sáng nay. Các kim loại quý đi xuống khi giá dầu thô tăng vọt trên 110 USD/thùng, đồng USD mạnh lên trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất cơ bản để ứng phó với sức ép lạm phát gia tăng.

Trong ngắn hạn, giới phân tích dự báo giá bạc còn chịu áp lực giảm giá. Do đó, những nhà đầu tư trong nước mua bạc tích lũy tuyệt đối không vay tiền để mua trung bình giá hoặc lướt sóng ngắn hạn.

Theo Thái Phương

Người lao động

