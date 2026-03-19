Hôm nay, hàng triệu khách hàng Agribank đón tin vui

Agribank tăng mạnh hạn mức rút/ứng tiền đối với các dòng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành.

Từ ngày 19/3/2026, Agribank điều chỉnh hạn mức giao dịch thẻ, trong đó có thay đổi đáng chú ý liên quan đến hạn mức rút tiền mặt tại ATM.

Theo biểu mới, hạn mức rút tiền mặt mặc định trong ngày đối với thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế tăng mạnh từ 25-50 triệu đồng/ngày lên mức 70-100 triệu đồng/ngày. Đối với thẻ tín dụng quốc tế, chủ thẻ thuộc hạng Chuẩn, hạng Vàng có thể rút tối đa 50-100 triệu đồng/ngày, thay vì 15-50 triệu đồng/ngày như trước.

Hạn mức chuyển khoản trong ngày của các dòng thẻ ghi nợ nội địa, quốc tế cũng được nâng lên 300 triệu đồng. Trước đó, chủ thẻ chỉ được phép chuyển từ 50-100 triệu đồng/ngày tùy phân hạng.

Đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại đơn vị chấp nhận thẻ, hạn mức lên đến 150 triệu đồng/ngày đối với chủ thẻ ghi nợ quốc tế hạng Vàng, đến 500 triệu đồng/ngày đối với chủ thẻ tin dụng quốc tế hạng Kim Cương.

Ngoài ra, khách hàng có thể thay đổi hạn mức giao dịch trong ngày, tối đa đến 250 triệu đồng/ngày đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng Chuẩn, 500 triệu đồng/ngày đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng Vàng.

Với các giao dịch Internet, chủ thẻ quốc tế vật lý có thể thanh toán tối đa bằng hạn mức thanh toán hàng hóa,dịch vụ/ngày; thẻ phi vật lý tối đa là 100 triệu đồng/ngày. Đối với thẻ nội địa, thẻ vật lý tối đa là 100.000.000 VND/ngày; thẻ phi vật lý tối đa là 100 triệu đồng/ngày.

Agribank cũng điều chỉnh hạn mức giao dịch/lần tại các điểm ATM. Theo đó, các dòng thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành có thể chuyển khoản tối đa 200 triệu đồng/lần đối với các giao dịch cùng hệ thống, 100 triệu đồng/lần với các giao dịch liên ngân hàng.

Bên cạnh kênh ATM, hạn mức nộp tiền tại máy CDM cũng có sự thay đổi về năng lực xử lý trong một giao dịch. Cụ thể, số tiền nộp tối đa mỗi lần được nâng lên 150 triệu đồng, tương ứng với tối đa 300 tờ tiền trong một lần nộp, thay cho mức 100 triệu đồng và 200 tờ như trước đây.

Để đảm bảo quyền lợi và sự chủ động trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng Agribank nên nắm rõ các thay đổi này để có kế hoạch chi tiêu và giao dịch phù hợp.

