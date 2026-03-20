Nhận 23 tỷ vào tài khoản, phải trả phí 23 triệu đồng: Người đàn ông chuẩn bị thanh toán thì công an chặn giao dịch

Ngày 20/3/2026, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Thành Công vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh thiệt hại hơn 23 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, 01 công dân trú trên địa bàn nhận được thông báo "trúng thưởng" với giá trị lớn từ các đối tượng không rõ danh tính. Để nhận thưởng, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước với lý do hoàn tất thủ tục. Do thiếu kiểm chứng, người này đã chuẩn bị thực hiện giao dịch.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn "trả thưởng" để lừa đảo nạn nhân.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thành Công, đã nhanh chóng tiếp cận, tuyên truyền, làm rõ bản chất thủ đoạn lừa đảo, đồng thời kịp thời ngăn chặn giao dịch, bảo vệ tài sản cho người dân.

Công an xã Thành Công kịp thời ngăn chặn hành vi chuyển tiền của công dân.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông báo "trúng thưởng" yêu cầu chuyển tiền; không thực hiện giao dịch khi chưa xác minh rõ thông tin; chủ động liên hệ lực lượng Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ kịp thời. Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an