Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận 23 tỷ vào tài khoản, phải trả phí 23 triệu đồng: Người đàn ông chuẩn bị thanh toán thì công an chặn giao dịch

20-03-2026 - 10:18 AM | Smart Money

Người đàn ông được thông báo, phải thanh toán khoản phí này mới có thể nhận được 23 tỷ đồng "trúng thưởng".

Ngày 20/3/2026, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Thành Công vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh thiệt hại hơn 23 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, 01 công dân trú trên địa bàn nhận được thông báo "trúng thưởng" với giá trị lớn từ các đối tượng không rõ danh tính. Để nhận thưởng, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước với lý do hoàn tất thủ tục. Do thiếu kiểm chứng, người này đã chuẩn bị thực hiện giao dịch.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn "trả thưởng" để lừa đảo nạn nhân.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thành Công, đã nhanh chóng tiếp cận, tuyên truyền, làm rõ bản chất thủ đoạn lừa đảo, đồng thời kịp thời ngăn chặn giao dịch, bảo vệ tài sản cho người dân.

Công an xã Thành Công kịp thời ngăn chặn hành vi chuyển tiền của công dân.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông báo "trúng thưởng" yêu cầu chuyển tiền; không thực hiện giao dịch khi chưa xác minh rõ thông tin; chủ động liên hệ lực lượng Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ kịp thời. Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãi suất tăng, giá nhà có giảm?

Người từng giao dịch với tài khoản Vietcombank, Techcombank sau đây, khẩn trương đến công an trình báo

Cơ hội cho vay tiêu dùng khởi sắc

09:28 , 20/03/2026
Công an ngăn chặn người đàn ông rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản 02676576461316 mang tên Đặng Hoàng Sơn

22:45 , 19/03/2026
Thị trường tiền số hôm nay, 19-3: Vàng rơi tự do, Bitcoin rớt mốc 70.000 USD

21:05 , 19/03/2026
MB tung siêu tiết kiệm: Gửi dài hạn, rút bất cứ lúc nào vẫn hưởng lãi cao

15:30 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên