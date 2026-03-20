Lãi suất tăng, giá nhà có giảm?

Người mua bất động sản hiện nay có thể chia thành 2 nhóm chính. Một là những người mua để ở. Nhóm thứ hai là các nhà đầu tư ngắn hạn, chủ yếu mua đi bán lại nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Theo các sàn giao dịch, nhiều người đầu cơ thường có xu hướng dùng đòn bẩy vốn, tức là vay tiền ngân hàng để mua bán nhà đất sang tay trong khoảng thời gian ngắn. Nhóm này chiếm số lượng đông đảo tại nhiều dự án, khi thời gian qua, giá nhà tại các thành phố lớn tăng cao, người mua ở thật khó có khả năng chi trả. Nhiều sản phẩm mới ra hàng chủ yếu là giới đầu cơ mua bán sang tay với nhau. Khi lãi suất cho vay tăng cao, nhóm đối tượng này sẽ chịu tác động mạnh.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, tại Hà Nội, các thông tin rao bán cắt lỗ căn hộ chung cư đã xuất hiện. Mặc dù là chung cư đã vào ở nhiều năm, nhiều căn hộ tại Hà Nội năm ngoái đã tăng giá 30-50% . Tuy nhiên, bước sang năm nay, khi giá vượt sức mua, trong khi lãi suất cho vay mua nhà tăng lên, tình hình giao dịch chậm lại, thị trường đã xuất hiện những căn hộ giảm 200 - 500 triệu so với cuối năm ngoái, để tìm được người mua.

Nhiều người mua nhà cho rằng, mức giảm vài trăm triệu đồng vẫn chưa nhiều so với đà tăng nhanh vài tỷ đồng/1 căn trong thời gian ngắn vừa qua. Bởi vậy, dù có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng giá nhà hiện nay với nhiều người vẫn là khó với tới được.

Lãi suất tăng khiến dòng tiền đầu cơ bất động sản chững lại. Ảnh minh họa.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá nhà tăng cao một phần do hoạt động mua gom của các nhà đầu tư, làm gia tăng mặt bằng giá trên thị trường. Nhất là đối với các dự án mới, chính sách bán hàng lãi suất 0% trong khoảng 1 - 2 năm được áp dụng phổ biến. Nhưng sau khi hết ưu đãi, lãi suất chuyển sang giai đoạn thả nổi, những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính có thể chịu áp lực lớn nếu chưa kịp bán tài sản.

"Như mình đang có những tài sản phải dùng đòn bẩy từ ngân hàng. Mình phải xem lại tài chính của mình, cân nhắc lại, giữ lại những tài sản có giá trị thực và nhu cầu ở thật. Giải pháp của mình là mình cân nhắc lại khi đầu tư vào các bất động sản tài chính lớn hoặc quá cao khi phải sử dụng đến đòn bẩy của ngân hàng", bà Nguyễn Hoàng Vân - TP Hà Nội chia sẻ.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc Cấp cao, Cushman & Wakefield Việt Nam đánh giá: "Nó có tác động tới thị trường nhất định, giảm nhà đầu cơ, đừng chỉ nên nhìn vào ưu đãi ngắn hạn, nên tính toán kịch bản lãi suất tăng thêm xem đủ khả năng trả nợ từ 12 - 24 tháng hay không".

Lãi suất tăng, nhóm khách hàng đầu cơ giảm, dẫn tới lượng hàng bán được sẽ giảm. Nhưng theo một số sàn giao dịch, chủ đầu tư rất khó giảm giá bán trực tiếp, vì có thể gây ảnh hưởng tới các khách hàng mua trước đó.

Thay vào đó, các doanh nghiệp thường đưa ra các chính sách hướng tới người mua để ở thật như tăng chiết khấu nếu đóng tiền sớm, tặng nội thất, miễn phí dịch vụ… Tuy nhiên, người mua nhà thời điểm này sẽ có sự cân nhắc, tính toán rất kỹ lưỡng… Điều này sẽ gây ra sự canh tranh không nhỏ giữa các dự án với nhau.