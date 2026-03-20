Từ 1/4, người dùng Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank…. sẽ không thể chuyển khoản, nhận tiền nếu có tên tài khoản như sau

Theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tại Điều 7, khoản 5, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lệnh thanh toán nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của giao dịch.

Theo đó, Thông tư yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán và tên tài khoản thanh toán theo đúng thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản của khách hàng khi thực hiện giao dịch. Đồng thời, các thông tin này cũng phải được hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Quy định có hiệu lực từ 1/4/206, đồng nghĩa với việc sau thời gian này, các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh (nickname) cho tài khoản để thay thế tên thật trên căn cước công dân và dãy số tài khoản gốc.

Trước đó, hầu hết các ngân hàng đã triển khai tính năng đặt biệt danh cho tài khoản, nhằm giúp khách hàng dễ dàng ghi nhớ và giao dịch thuận tiện hơn. Có thể kể đến "Tài khoản Như ý" của BIDV, "Quản lý Nickname" của Agribank, "Đặt nickname tài khoản" của Vietcombank, "Biệt danh Alias" của VietinBank,...

Tuy nhiên, việc tồn tại song song nhiều cách hiển thị tên tài khoản có thể dẫn đến nhầm lẫn, thậm chí phát sinh rủi ro trong quá trình chuyển tiền.

Với quy định mới, tên tài khoản khi thực hiện giao dịch sẽ phải thể hiện đúng theo thông tin đã đăng ký với ngân hàng. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, hạn chế sai sót và tăng cường an toàn cho các giao dịch thanh toán.

Đáng chú ý, thay đổi này không ảnh hưởng đến số tài khoản, số dư hay quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên, người dùng được khuyến nghị kiểm tra và cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng, đối tác hoặc ứng dụng liên quan để tránh gián đoạn giao dịch sau thời điểm 1/4.

Mới đây, Ngân hàng VPBank đã thông báo ngừng cung cấp dịch vụ đặt biệt danh cho tài khoản thanh toán nhằm tuân thủ Thông tư 30/2025/TT-NHNN.

Ngân hàng cho biết, sau khi dừng triển khai, các giao dịch sử dụng biệt danh sẽ không còn hiệu lực. Trong trường hợp người gửi vẫn sử dụng thông tin cũ, giao dịch có thể không thực hiện được hoặc bị từ chối.

VPBank khuyến nghị khách hàng chủ động chuyển sang sử dụng số tài khoản gốc (số tài khoản đã đăng ký với VPBank) để chuyển và nhận tiền từ ngày 1/4/2026, cũng như cập nhật lại thông tin nhận tiền với đối tác, bạn bè và trên các nền tảng liên quan để tránh gián đoạn giao dịch.