MoMo nói gì trước quy định khai báo ví điện tử của hộ kinh doanh?

Các quy định mới về quản lý thuế đang đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn đối với hộ kinh doanh, trong đó bao gồm cả việc kê khai thông tin tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, quy định này không chỉ áp dụng với tài khoản ngân hàng mà còn mở rộng sang ví điện tử.

Theo Thông tư 18/2026/TT-BTC, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế. Nội dung này được quy định cụ thể tại điểm d khoản 1 Điều 4, yêu cầu người nộp thuế cung cấp đầy đủ thông tin các phương thức nhận tiền phục vụ kinh doanh.

Quy định cũng nêu rõ, việc thông báo được thực hiện theo mẫu 01/BK-STK. Với các hộ kinh doanh đang hoạt động, thời hạn gửi thông tin phụ thuộc vào quy mô doanh thu: nhóm doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải hoàn thành chậm nhất ngày 20/4/2026, trong khi nhóm trên 500 triệu đồng thực hiện cùng với tờ khai thuế đầu tiên của năm. Trường hợp mới bắt đầu kinh doanh, việc thông báo được thực hiện đồng thời với hồ sơ khai thuế ban đầu.

Trên cơ sở đó, ví điện tử - vốn là một phương thức nhận tiền phổ biến hiện nay - cũng được xác định là thông tin hợp lệ trong hồ sơ quản lý thuế. Điều này đồng nghĩa, hộ kinh doanh sử dụng ví điện tử để nhận thanh toán vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo tương tự như tài khoản ngân hàng.

Trong bối cảnh này, MoMo đã có cập nhật liên quan đến các giải pháp dành cho nhóm hộ kinh doanh. Theo thông tin từ doanh nghiệp, tài khoản đối tác trên nền tảng được thiết kế dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, với cơ chế định danh gắn với giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đại diện MoMo cho biết, mỗi mã QR doanh nghiệp trên hệ thống tương đương với một tài khoản nhận tiền đứng tên hộ kinh doanh, được định danh theo thông tin đăng ký. Cách thức này nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa hoạt động nhận tiền và thông tin pháp lý của chủ thể kinh doanh, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch dữ liệu ngày càng được siết chặt.

Song song với đó, nền tảng này cũng cập nhật một số tính năng hỗ trợ người dùng hoàn thiện thông tin theo quy định mới. Trong đó có cơ chế liên kết giữa tài khoản nhận tiền trên ví với tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh, cho phép đồng bộ thông tin và thuận tiện hơn trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết đang triển khai các công cụ hỗ trợ bổ sung như điều chỉnh tên tài khoản theo giấy phép kinh doanh hoặc tích hợp sẵn thông tin vào tờ khai thuế. Các cập nhật này hướng đến việc giảm thao tác cho người dùng khi thực hiện nghĩa vụ kê khai, đồng thời duy trì hoạt động nhận thanh toán không bị gián đoạn.



