Lỗ nặng khi "đu đỉnh" vàng - bạc

Như vậy, giá vàng miếng đã mất gần 8 triệu đồng so với đầu tuần. Còn tính từ đầu tháng 3 tới nay, giá vàng sụt giảm khoảng 16 triệu đồng. Tương tự, giá bạc trong nước cũng rớt thảm xuống dưới mốc 3 triệu đồng/lượng.

Những biến động mạnh mẽ này khiến những người chọn vàng, bạc làm kênh đầu tư hoặc giữ tiền từ đầu năm đến nay đang lỗ rất nặng. Thậm chí, nhiều người xếp hàng "bắt đáy" mấy ngày gần đây cũng lỗ đậm.

Anh Lê Minh Long, một nhân viên ngành hàng không tại TP HCM, cho biết hồi tháng 2-2026, anh mua 3 lượng vàng miếng SJC với mức giá khoảng 185 triệu đồng/lượng. Đến đầu tháng 3, khi chiến sự Trung Đông leo thang, giá vàng tăng vọt lên trên 190 triệu đồng/lượng nhưng anh vẫn quyết giữ vì nghĩ rằng xung đột quân sự sẽ tiếp tục đẩy giá lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, đến nay, khi giá vàng thế giới lao dốc, anh đang "gồng lỗ" tới hơn 30 triệu đồng.

Tương tự, anh Trần Thịnh, nhân viên một bệnh viện tại TP HCM, đã mua 10 lượng bạc với giá khoảng 3,76 triệu đồng/lượng ngay khi chiến sự Trung Đông bùng nổ, với hy vọng giá bạc sẽ sớm trở lại đỉnh hồi cuối tháng 1-2026.

Thế nhưng, mấy ngày qua, khi giá bạc thế giới liên tục lao dốc, từ 84 USD/ounce xuống còn hơn 60 USD, hồi phục lên hơn 70 USD/ounce, anh hốt hoảng chạy đi cắt lỗ ở mức giá hơn 2,7 triệu đồng/lượng, chấp nhận mức lỗ 10 triệu đồng vì lo giá sẽ còn giảm sâu, mất hết số tiền tiết kiệm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước đà rơi của vàng và bạc, rất nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn khi giá trị tài sản "bốc hơi" nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Anh Nguyễn Công Tuấn (ngụ TP HCM), một người mới tham gia thị trường bạc nhưng đã lỗ hơn 350 triệu đồng chỉ sau chưa đầy 2 tháng do tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).

Theo giới kinh doanh vàng - bạc, căng thẳng địa chính trị toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng. Điều này thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kênh trú ẩn như vàng và bạc. Thậm chí, một số tổ chức tài chính quốc tế đưa ra dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce, qua đó kéo theo kỳ vọng tăng giá của bạc.

Những thông tin này khiến dòng vốn đổ vào kim loại quý tăng mạnh. Nhưng thực tế cho thấy sau giai đoạn tăng nóng, thị trường thường xuất hiện áp lực chốt lời mạnh. Đầu tháng 3-2026, giá vàng thế giới từng vọt lên khoảng 5.400 USD/ounce do căng thẳng Trung Đông nhưng nhanh chóng đảo chiều và đến ngày 20-3 đã giảm sâu về quanh 4.700 USD/ounce, khiến nhiều người thua lỗ.

Ở góc nhìn chuyên gia, TS Nguyễn Duy Quang, Trưởng ngành Kinh tế số Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, cho rằng việc giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng cùng động thái trì hoãn hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục nóng, giá vàng có thể bật tăng trở lại.

Ngược lại, nếu giá dầu hạ nhiệt và FED duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, vàng có thể giảm sâu hơn, thậm chí xuống dưới 4.400 USD/ounce, trong khi bạc có thể lùi về vùng 65-68 USD/ounce.

Dù vậy, chuyên gia này cho rằng một chu kỳ giảm dài hạn như trước đây khó lặp lại, khi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại châu Á, vẫn duy trì ở mức cao, tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường trong dài hạn.