SME Forum 2026: Doanh nghiệp Việt đang “mắc kẹt” ở khâu thực thi?

Áp lực kép buộc doanh nghiệp tái cấu trúc để tồn tại

Ngày 20/3/2026 tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Newing tổ chức Diễn đàn SME Forum 2026 với chủ đề "Sức bật mới cho cuộc chơi lớn", thu hút hơn 1.000 nhà sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế liên tục biến động, khi doanh nghiệp phải đồng thời giải bài toán tăng trưởng và thích ứng.

Thực tế cho thấy, khi quy mô mở rộng, nhiều doanh nghiệp bắt đầu bộc lộ những điểm nghẽn trong cấu trúc tổ chức và hệ thống vận hành. Không ít đơn vị rơi vào trạng thái tăng trưởng nhanh nhưng thiếu nền tảng, dẫn đến hiệu quả suy giảm khi thị trường thay đổi. Với khu vực SME – chiếm tới 97–98% tổng số doanh nghiệp và đóng góp khoảng 50% GDP – những hạn chế về vốn, quản trị và khả năng kết nối càng khiến áp lực này trở nên rõ nét hơn.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu tái cấu trúc không còn là lựa chọn, mà trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh. SME Forum 2026 vì thế được thiết kế như một không gian trao đổi thực chất, nơi doanh nghiệp tiếp cận các bài học vận hành và mô hình quản trị có thể áp dụng trực tiếp, thay vì chỉ dừng lại ở các câu chuyện mang tính truyền cảm hứng.

Ông Đào Gia Hưng cho rằng nếu không đủ linh hoạt và không liên tục đổi mới, doanh nghiệp rất dễ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chơi ngày càng khốc liệt.

Khoảng cách giữa chiến lược và thực thi ngày càng lớn

Một trong những điểm nhấn của diễn đàn là cảnh báo về "lỗ hổng thực thi" – khoảng cách giữa chiến lược và hành động. Theo ông Đào Gia Hưng, Giám đốc Khối VPBank SME, trong hành trình đồng hành cùng hơn 200.000 doanh nghiệp, VPBank nhận thấy sự khác biệt lớn nhất không nằm ở việc doanh nghiệp có chiến lược hay không, mà ở khả năng triển khai.

"Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đi từ quy mô rất nhỏ, từng bước tăng trưởng lên hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng cũng không ít doanh nghiệp chững lại. Điểm khác biệt không phải ở cơ hội thị trường, mà nằm ở năng lực thực thi và khả năng thích ứng. Nếu không đủ linh hoạt và không liên tục đổi mới, doanh nghiệp rất dễ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chơi ngày càng khốc liệt," ông Hưng nhấn mạnh.

Góc nhìn này được củng cố bởi ông Rajesh Achanta – cựu Phó Chủ tịch vận hành chuỗi cung ứng khu vực APAC của P&G. Theo ông, môi trường kinh doanh hiện nay thậm chí "hỗn loạn" hơn cả giai đoạn đại dịch, khi các yếu tố địa chính trị, thương mại và công nghệ liên tục làm gián đoạn hoạt động doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, cách vận hành tuyến tính – xử lý từng vấn đề riêng lẻ – không còn phù hợp. Doanh nghiệp cần học cách quản trị sự phức tạp và xây dựng năng lực phản ứng nhanh. Đáng chú ý, ông nhấn mạnh chuỗi cung ứng cần được tái định nghĩa như một chức năng tạo giá trị, đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận và dòng tiền, thay vì chỉ là bộ phận vận hành.

Ông Rajesh Achanta cho rằng chuỗi cung ứng cần trở thành động lực tạo giá trị, lợi nhuận và dòng tiền.

Thực tế tại P&G cho thấy mô hình "Supply Chain 3.0" giúp doanh nghiệp đạt mức sẵn sàng hàng hóa 98–99% và tiết kiệm khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhận thức và hành động vẫn là vấn đề lớn, khi nhiều doanh nghiệp nói về chuyển đổi nhưng chưa triển khai hiệu quả, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ nếu không gắn với bài toán cụ thể.

"Sức bật mới" bắt đầu từ năng lực hành động thực chất

Từ các phân tích tại diễn đàn, một điểm chung được chỉ ra: lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay không còn nằm ở việc ai có chiến lược tốt hơn, mà nằm ở việc ai thực thi tốt hơn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cấp toàn diện năng lực quản trị, từ tư duy đến hệ thống và con người.

Người làm vận hành ngày nay không chỉ dừng ở việc tối ưu chi phí hay năng suất, mà cần hiểu sâu mục tiêu kinh doanh, biết đặt câu hỏi phản biện và kết nối hoạt động với chiến lược tăng trưởng tổng thể. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần đầu tư mạnh vào đội ngũ – từ năng lực chuyên môn đến kỹ năng quản lý và khả năng phối hợp – để đảm bảo chiến lược được chuyển hóa thành hành động một cách hiệu quả.

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc VPBank (bên phải) cảm ơn ông Tan Sri Sir Jeffrey Cheah - Nhà sáng lập và Chủ tịch Sunway - đã tham gia SME Forum 2026.

Ở góc độ đồng hành, đại diện VPBank cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và kết nối hệ sinh thái. Việc hợp tác với Newing tổ chức SME Forum 2026 là một phần trong nỗ lực này, nhằm mang đến những giá trị thực tiễn, giúp doanh nghiệp không chỉ "biết" mà còn "làm được".

Trong một thế giới đầy biến động, cơ hội không thiếu, nhưng khả năng nắm bắt cơ hội lại phụ thuộc vào năng lực hành động. "Sức bật mới" vì thế không đến từ những kế hoạch trên giấy, mà bắt đầu từ việc lấp đầy "lỗ hổng thực thi" – điểm nghẽn lớn nhất nhưng cũng là dư địa lớn nhất để doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn tới.