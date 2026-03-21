Từ nay, hàng loạt tài khoản ngân hàng có thể bị dừng giao dịch chuyển tiền vì lý do sau

21-03-2026 - 16:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Quy định mới từ Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các hộ kinh doanh phải hoàn tất một bước xác thực quan trọng trên ứng dụng ngân hàng số. Nếu bỏ qua yêu cầu này, các hoạt động chuyển tiền và thanh toán thương mại có thể bị gián đoạn hoàn toàn kể từ giữa tháng 3.

Từ ngày 1/3/2026, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận. Cụ thể, theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2024/TT-NHNN, việc đặt tên tài khoản thanh toán được quy định cụ thể hơn đối với từng đối tượng sử dụng.

Thông tư 25/2025/TT-NHNN bổ sung điểm c khoản 1 điều 13 Thông tư 17, quy định đối với tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản phải trùng khớp với họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng.

Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, tên tài khoản bắt buộc phải bao gồm tên tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

Bắt đầu từ ngày 16/03/2026, các khách hàng là hộ kinh doanh khi thực hiện giao dịch trên nền tảng ngân hàng số sẽ bắt buộc phải áp dụng phương thức xác thực bằng sinh trắc học. Động thái này nhằm tuân thủ chặt chẽ Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, đưa tiêu chuẩn bảo mật của tài khoản kinh doanh lên mức tương đương với khách hàng cá nhân. Điển hình như tại Ngân hàng Á Châu (ACB), hệ thống dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ yêu cầu người dùng có thẩm quyền duyệt lệnh phải khớp đúng khuôn mặt sinh trắc học hoặc kết hợp xác thực nâng cao để dòng tiền được phép lưu thông.

Mục đích cốt lõi của việc cập nhật sinh trắc học là nhằm siết chặt an toàn giao dịch, ngăn chặn triệt để các rủi ro gian lận hay giả mạo danh tính trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng đưa ra lời cảnh báo rõ ràng rằng những tài khoản chưa đăng ký dữ liệu khuôn mặt hoặc chưa kích hoạt các phương thức bảo mật nâng cao sẽ phải đối mặt với việc bị từ chối xử lý lệnh chuyển tiền. Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động thanh toán cho đối tác, trả lương nhân viên hay nhập hàng hóa của hộ kinh doanh sẽ có nguy cơ bị đình trệ kể từ ngày quy định chính thức có hiệu lực.

Để đảm bảo công việc làm ăn diễn ra thông suốt, chủ hộ kinh doanh cần chủ động hoàn tất việc cập nhật dữ liệu sinh trắc học ngay trên cùng một thiết bị đang sử dụng ứng dụng ngân hàng. Cách nhanh nhất là tự thao tác đăng ký khuôn mặt trực tiếp thông qua ứng dụng ngân hàng số trên điện thoại thông minh dành cho công dân Việt Nam đủ điều kiện. Trong trường hợp gặp khó khăn về mặt kỹ thuật, chủ tài khoản chỉ cần mang theo thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực đến trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ cập nhật dữ liệu an toàn và nhanh chóng.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

