Techcombank sắp chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2026

Ngày 24/3 (tức thứ Ba tuần tới) , Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank; HoSE: TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu phổ thông là 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết, đồng nghĩa mỗi cổ phiếu nắm giữ tương ứng với một quyền tham gia biểu quyết tại đại hội.

Đại hội của Techcombank dự kiến tổ chức tại Hà Nội. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp gửi tới cổ đông sau khi hoàn tất danh sách.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đem về 38.155 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Các hoạt động kinh doanh khác đều tăng trưởng mạnh so với năm trước, như: hoạt động dịch vụ đem về 8.771 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về 1.642 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư đem về 2.846 tỷ đồng và Lãi từ hoạt động khác đem về 1.884 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế trong năm 2025 của Techcombank tăng 19,2% so với năm trước, lên 25.954,5 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng kỷ lục cao nhất của nhà băng này từ trước đến nay.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Techcombank đạt 1.192.344 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 757.118,8 tỷ đồng, tăng 21,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Đáng chú ý, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh 51,2%, lên 82.162,8 tỷ đồng, cho thấy trạng thái thanh khoản dồi dào và chính sách quản trị vốn thận trọng của ngân hàng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 8.198,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 1,1% tổng dư nợ – vẫn thấp hơn mặt bằng chung của nhiều ngân hàng cùng quy mô, phản ánh nền tảng tài chính lành mạnh.