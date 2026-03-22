Cập nhật giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 22/3: "Bốc hơi" gần 12 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Cập nhật ngày 22/3, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến quanh mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lùi sâu. Vàng nhẫn SJC hiện ở mức 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải phổ biến quanh 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu DOJI, PNJ niêm yết giá trong khoảng 168 – 171 triệu đồng/lượng.

Tuần giao dịch vừa qua (từ 15/3 đến 21/3/2026), giá vàng trong nước biến động mạnh. Những ngày đầu tuần, giá vàng miếng SJC gần như đi ngang quanh 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng, sau đó nhích tăng nhẹ lên khoảng 180 - 183 triệu đồng/lượng trong giai đoạn 17 - 19/3 rồi nhanh chóng chững lại. Bước sang ngày 20/3, thị trường đảo chiều rõ rệt khi giá lao dốc mạnh xuống vùng 172 - 175 triệu đồng/lượng và tiếp tục giảm sâu về cuối tuần, lùi xuống khoảng 168 - 171 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Diễn biến giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở vàng nhẫn khi mặt bằng giá duy trì ổn định đầu tuần quanh 179 - 182 triệu đồng/lượng, rồi quay đầu giảm từ ngày 19/3 và giảm mạnh trong phiên 20/3. Sau đó, giá hầu như không phục hồi đáng kể, kết tuần ở khoảng 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải

Tính chung trong tuần qua, giá vàng miếng, vàng nhẫn đã "bốc hơi" khoảng 10,5 - 11,6 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những đợt giảm mạnh nhất của thị trường vàng trong nước từ đầu năm đến nay.

Giá vàng thế giới cũng trải qua một tuần biến động mạnh với xu hướng giảm sâu. Đầu tuần, vàng vẫn dao động ổn định quanh mốc 5.000 USD/ounce, có thời điểm vượt 5.040 USD, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.970 USD. Đà bán tháo tăng mạnh từ giữa tuần, kéo giá rơi liên tiếp qua các mốc quan trọng, có lúc xuống 4.538 USD trước khi hồi nhẹ. Tuy nhiên, lực phục hồi không duy trì được lâu, khiến giá tiếp tục suy yếu và kết tuần dưới 4.500 USD/ounce, với đáy tuần ở khoảng 4.477 USD.

Nhận định về xu hướng, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, cho rằng đợt giảm này mang tính ngắn hạn và "lạm phát sẽ còn tăng, và chính sự bất ổn địa chính trị sẽ đưa nhà đầu tư quay lại với vàng như tài sản trú ẩn an toàn".

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, đánh giá áp lực hiện tại chủ yếu đến từ việc các ngân hàng trung ương thận trọng hơn với việc hạ lãi suất, nhưng "điều này chỉ mang tính tạm thời".

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex cảnh báo nếu vàng phá vỡ vùng hỗ trợ quanh 4.400 USD, giá có thể tiếp tục lùi sâu hơn trong ngắn hạn.

Ông Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex cho rằng vàng đã "mất sức hấp dẫn" khi lãi suất tăng, chứng khoán giảm và xuất hiện tin đồn bán vàng từ Trung Đông. Ông cảnh báo nếu phá vỡ vùng 4.402 USD, giá có thể giảm về 4.100 USD.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang thận trọng. Trong số 18 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 67% dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn, chỉ 17% kỳ vọng tăng và phần còn lại cho rằng giá sẽ đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, xu hướng cũng trở nên phân hóa hơn, dù tỷ lệ kỳ vọng tăng vẫn chiếm ưu thế nhẹ.

Linh San



