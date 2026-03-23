UOB Việt Nam trao tặng 3 phòng máy vi tính cho hơn 2000 học sinh vùng sâu tại An Giang

Ba trường được thụ hưởng trong đợt này gồm Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường THCS Võ Trường Toản và Trường THCS Phan Bội Châu, với số lượng 2.100 học sinh mỗi năm có cơ hội tiếp cận điều kiện học tập tin học hiện đại hơn. Đây đều là các trường nằm tại khu vực vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới của tỉnh An Giang, nơi cơ sở vật chất phục vụ học tập còn nhiều hạn chế.

Đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam trao tặng phòng máy vi tính "UOB My Digital Space" tại trường THCS Võ Trường Toản, tỉnh An Giang

Các phòng máy vi tính "UOB My Digital Space" được trang bị đầy đủ máy tính đời mới cùng các thiết bị đi kèm như màn hình, CPU, bàn phím, chuột, tai nghe, máy chủ, hệ thống kết nối internet và bàn ghế học tập đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập ổn định, lâu dài.

Việc được trang bị các phòng máy vi tính khang trang, đồng bộ giúp nhà trường thuận lợi hơn trong giảng dạy môn tin học và các nội dung học tập liên quan đến công nghệ, đồng thời tạo điều kiện để học sinh sớm tiếp cận, rèn luyện các kỹ năng số cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội đang chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số.

Thầy Phan Thanh Liêm - Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết, trước khi có phòng máy mới, trường với quy mô hàng năm trên dưới 1.200 học sinh, việc tổ chức dạy Tin học rất khó, mỗi máy có từ 4-5 em cùng học nên thời gian thực hành của các em trong một tiết học không nhiều. Khi có được phòng máy mới này, số lượng học sinh trên mỗi máy giảm, thời gian thực hành trong một tiết học của từng học sinh cao hơn, tạo điều kiện cho các em tiếp cận nhiều công nghệ mới hơn. Đặc biệt, máy mới có cấu hình mới, phù hợp với điều kiện hiện nay trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của xã hội.

Trang thiết bị hiện đại tại phòng máy vi tính "UOB My Digital Space"

Dự án được tổ chức Saigon Children’s Charity CIO triển khai từ nguồn kinh phí gây quỹ thông qua chương trình UOB Heartbeat Run 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam. UOB Heartbeat Run là hoạt động chạy bộ gây quỹ thường niên của Tập đoàn UOB, với toàn bộ số tiền quyên góp được trao cho các tổ chức xã hội tại nhiều quốc gia nhằm cải thiện đời sống cho trẻ em và các cộng đồng yếu thế.

Kể từ năm 2023, UOB Việt Nam đã cam kết trong giai đoạn 5 năm đến năm 2027, thông qua chương trình UOB Heartbeat thường niên, Ngân hàng sẽ gây quỹ để trang bị năm phòng máy vi tính cho năm trường học tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục số và trang bị các kỹ năng phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Với việc đưa vào sử dụng thêm ba phòng máy vi tính tại An Giang trong đợt này, UOB Việt Nam đã trao tặng tổng cộng sáu phòng máy vi tính cho các trường học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hơn 3.200 học sinh.

Chia sẻ về chương trình, bà Phạm Tiểu Giang, Trưởng phòng Truyền thông và Thương hiệu, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết UOB rất vui mừng khi tiếp tục đưa các phòng máy vi tính vào phục vụ việc giảng dạy và học tập kỹ thuật số cho học sinh tại An Giang, qua đó nối tiếp cam kết dài hạn mà ngân hàng đã đặt ra từ năm 2023 nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục số cho học sinh vùng sâu, vùng xa tại Đồng bằng sông Cửu Long. Là một ngân hàng có mạng lưới rộng khắp ASEAN và gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam, UOB luôn tin tưởng vào việc tạo ra những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng nơi ngân hàng hoạt động. Trong bối cảnh công nghệ số và kinh tế số đang định hình tương lai, giáo dục số được xem là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ có thể nắm bắt cơ hội, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Song song với việc trao tặng và đưa vào sử dụng các phòng máy vi tính, UOB Việt Nam cũng tổ chức hoạt động "workshop" về học tập số dành cho học sinh tại trường. Thông qua các trò chơi tương tác và hoạt động trải nghiệm với sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên UOB, các em học sinh được tìm hiểu về những chủ đề thiết thực như đánh giá thông tin trên môi trường mạng, an toàn – an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến. Các em học sinh hào hứng tham gia và thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động học tập trên chính phòng máy vi tính mới được đưa vào sử dụng.

Các em học sinh tại trường THCS Lương Thế Vinh hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm tại phòng máy vi tính mới

Em Lâm Phước Hòa - Học sinh lớp 6A3, Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chia sẻ: "Con cảm ơn các cô chú đã tặng cho trường chúng con một phòng máy tính mới. Con thích phòng máy tính này vì nhờ đó chúng con có thể học tập dễ dàng hơn, phòng sạch sẽ, mạng rất mạnh, lướt web nhanh. Giờ có phòng máy, ngoài sách giáo khoa con sẽ lên mạng tìm hiểu về lịch sử, địa lý Việt Nam và nước ngoài, tìm hiểu từ vựng tiếng Anh, con có thể chơi những trò chơi tiếng Anh trên máy tính."

Ngân hàng UOB Việt Nam là Ngân hàng con của Ngân hàng UOB Singapore, một trong những tập đoàn ngân hàng hàng đầu châu Á với hơn 90 năm hình thành và phát triển, cùng mạng lưới khoảng 430 văn phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, UOB đã có 33 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Giải chạy bộ gây quỹ vì cộng đồng UOB Heartbeat được Ngân hàng UOB tổ chức thường niên

Chương trình UOB Heartbeat hiện được triển khai thường niên tại 18 thị trường trên toàn cầu, và kể từ khi ra đời năm 2007 đã huy động hơn 23 triệu đô la Singapore để hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng xoay quanh ba trọng tâm gồm nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.