Tín dụng tăng chậm dù thanh khoản dồi dào: Tín hiệu thận trọng từ phía Nhà điều hành?

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán SHS cho biết chiến sự tại Iran được xem là một cú sốc địa chính trị đã được dự báo từ trước, song thời điểm xảy ra vẫn khó xác định. Nhiều nguồn quốc tế cho rằng xung đột này có khả năng kéo dài trong nhiều tuần, thay vì diễn ra theo kịch bản "đánh nhanh, kết thúc sớm". Cùng lúc đó, thị trường lãi suất Mỹ cũng điều chỉnh lại kỳ vọng theo hướng thận trọng hơn khi mốc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không còn được định giá chắc chắn vào tháng 7 mà dịch chuyển sang tháng 9.

"Đây là tổ hợp yếu tố bất lợi đối với các nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc nhà điều hành nhấn mạnh môi trường quốc tế "phức tạp, khó lường" được đánh giá là có cơ sở", SHS nhận định.

Theo SHS, dù kênh nghiệp vụ thị trường mở vẫn đang duy trì quy mô hỗ trợ lớn, với lượng vốn OMO lưu hành quanh mức 439 nghìn tỷ đồng, đồng thời tiền gửi của Kho bạc Nhà nước trong hệ thống ngân hàng ở mức cao khoảng 468 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đến ngày 23/2 mới đạt 2,07%.

"Sự "lệch pha" giữa thanh khoản dồi dào và tốc độ mở rộng tín dụng cho thấy trọng tâm điều tiết trong giai đoạn hiện nay thiên về ổn định thị trường tiền tệ hơn là tạo động lực cho tăng trưởng tín dụng", nhóm phân tích đánh giá.

SHS cho biết, về bản chất, nguồn vốn từ thị trường mở chủ yếu mang tính ngắn hạn và có thể thay đổi nhanh theo điều hành, trong khi tiền gửi Kho bạc phụ thuộc vào cấu trúc kỳ hạn, do đó không đồng nghĩa với nền vốn ổn định đủ dài để hệ thống ngân hàng mạnh dạn mở rộng cho vay.

Thực tế cũng cho thấy tốc độ dòng tiền quay trở lại hệ thống sau kỳ nghỉ chưa nhanh như kỳ vọng. Trong ngắn hạn, trọng tâm điều hành vẫn nghiêng về ổn định vĩ mô và kiểm soát biến động hơn là sớm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Với những diễn biến hiện tại, khả năng nới lỏng chính sách sớm nhằm hỗ trợ tín dụng chưa thực sự thuận lợi.

Mặt khác, trong hai tháng đầu năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung có xu hướng nhích lên và phân hóa rõ giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và nhóm ngân hàng tư nhân. Các ngân hàng tư nhân đã tăng lãi suất ở các kỳ hạn trung và dài để thu hút tiền gửi, khiến mức trên 7%/năm tại các kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng xuất hiện phổ biến hơn. Thậm chí, vào cuối tháng 1, một số ngân hàng niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh mức 7,2%/năm.

"Tuy nhiên, xu hướng điều chỉnh không đồng đều khi vẫn có ngân hàng giảm lãi suất trong tháng 2 sau nhịp tăng đầu năm, cho thấy các nhà băng đang theo dõi sát diễn biến thanh khoản và chi phí vốn. Song song với đó, thị trường cũng ghi nhận lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều nơi tăng đáng kể sau khi hết thời gian ưu đãi", SHS thông tin.