Một ngân hàng giảm lãi vay cho hộ kinh doanh khi kết nối eTax Mobile

Kết nối eTax Mobile hoặc duy trì số dư tài khoản càng nhiều, lãi vay càng giảm

ACB hiện cho phép hộ kinh doanh sử dụng chính tài khoản của hộ kinh doanh để kết nối với eTax Mobile, từ đó thực hiện kê khai và nộp thuế trực tiếp trên nền tảng của Tổng cục Thuế. Việc liên kết này giúp hộ kinh doanh có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, hạn chế sai sót và tuân thủ quy định mới.

Từ nay đến 30.6.2026, ACB áp dụng ưu đãi tài chính dành cho khách hàng thực hiện kết nối với eTax Mobile. Theo đó, khi hộ kinh doanh liên kết tài khoản hộ kinh doanh ACB với eTax Mobile sẽ được giảm thêm 0,1%/năm lãi suất cho vay ở kỳ đầu tiên đối với tất cả các khoản giải ngân mới vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn và vay đầu tư sản xuất kinh doanh trung dài hạn. Ưu đãi này được nhiều hộ kinh doanh đánh giá là thiết thực, bởi ngoài việc tuân thủ quy định của Nhà nước về thuế thì hộ kinh doanh còn nhận được ngay ưu đãi khi vay tại ACB.

Chị Lan, chủ một cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM, cho biết việc kết nối tài khoản ngân hàng với eTax Mobile giúp chị tiết kiệm đáng kể thời gian trong mỗi kỳ kê khai thuế.

"Trước đây mỗi lần đến kỳ nộp thuế tôi phải đến tận Cơ quan Thuế. Từ khi liên kết tài khoản hộ kinh doanh ở ACB với eTax Mobile, tôi có thể kê khai và nộp thuế ngay trên điện thoại. Tiền thuế được trích trực tiếp từ tài khoản nên thao tác chính xác hơn mà lại được giảm thêm lãi suất vay tôi thấy như được tiếp thêm động lực để tuân thủ quy định mới." chị Lan chia sẻ.

Ngoài ra, theo cơ chế số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân (CASA) càng cao thì lãi suất vay của hộ kinh doanh được giảm đến 2%/năm. Dựa trên doanh thu từ việc bán hàng thông qua mã QR, chuyển khoản so với mức khách hàng đăng ký tham gia chương trình, lãi suất vay của khách hàng sẽ được tự động giảm tương ứng theo thỏa thuận khi khách hàng đăng ký tham gia chương trình, mức giảm lãi suất tối đa đến 2% mỗi năm, tùy theo số dư CASA bình quân trong tài khoản.

Khách hàng chỉ cần đăng ký trên ứng dụng ACB ONE, sau đó hệ thống sẽ hiển thị rõ mức giảm lãi suất và cách tính cụ thể. Trong suốt quá trình này, dòng tiền trong tài khoản vẫn được sử dụng linh hoạt cho các hoạt động thanh toán và chi tiêu hằng ngày, không ảnh hưởng đến khả năng xoay vòng vốn của hoạt động kinh doanh.

Quy định mới về tài khoản thanh toán và nghĩa vụ thuế với hộ kinh doanh

Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thông tin tài khoản thanh toán phải được xách minh và quản lý theo đúng hồ sơ định danh hợp pháp.

Đối với tổ chức, tên tài khoản bắt buộc phải thể hiện đầy đủ tên theo giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Với hộ kinh doanh, tài khoản sử dụng để kinh doanh cần được mở và đứng tên đúng theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 5.3.2026, quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo nghị định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Với các hộ có doanh thu vượt ngưỡng này, nghĩa vụ thuế sẽ được xác định theo doanh thu phát sinh và thực hiện kê khai theo quy định của cơ quan thuế.

Với việc kết hợp giữa kết nối eTax Mobile và cơ chế ưu đãi lãi suất dựa trên dòng tiền, hộ kinh doanh vừa có thể thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn, vừa tận dụng dòng tiền trong tài khoản để giảm chi phí vốn cho hoạt động kinh doanh.