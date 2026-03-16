Giá USD tự do tăng mạnh 300 đồng, NHNN hút về lượng lớn VND trong tuần qua

Trong tuần từ 09/03 – 13/03, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 13/03, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.065 VND/USD, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.862 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.268 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND biến động tăng – giảm đan xen và chốt tuần tại 26.295 VND/USD, tăng 50 đồng so với cuối tuần trước. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng đi lên, tăng 300 đồng ở chiều mua vào và 290 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 27.150 VND/USD và 27.190 VND/USD.

Trong tuần từ 09/03 – 13/03, lãi suất VND liên ngân hàng có xu hướng giảm ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng nhẹ ở kỳ hạn dài hơn. Đến cuối ngày 13/03, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất – giảm 0,60 điểm %, xuống còn 4,00%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,40 điểm %, về 4,80%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,25 điểm %, xuống 5,50%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,35 điểm %, lên 7,30%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ qua các phiên. Chốt tuần, lãi suất qua đêm giảm 0,01 điểm %, xuống 3,61%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần giữ nguyên lần lượt ở 3,69%/năm và 3,73%/năm; kỳ hạn 1 tháng cũng duy trì ở mức 3,75%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong tuần từ 09/03 – 13/03, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 45.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng này đều trúng thầu.

Trong tuần, khối lượng đáo hạn trên kênh cầm cố đạt 126.477 tỷ đồng, trong khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chào thầu tín phiếu. Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 81.477 tỷ đồng khỏi thị trường qua kênh thị trường mở. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống còn 327.383 tỷ đồng.