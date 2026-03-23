Lãi suất ngân hàng LPBank mới nhất tháng 3/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

23-03-2026 - 18:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong tháng 3/2026, LPBank áp dụng lãi suất huy động cao nhất dành cho tiền gửi kỳ hạn 24 tháng.

Khảo sát biểu lãi suất huy động mới nhất được Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố, hiệu lực từ ngày 3/3, cho thấy nhà băng này tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt là kênh tiền gửi trực tuyến. Theo đó, lãi suất cao nhất hiện đạt tới 7,2%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy LPBank tháng 3/2026

Ở kênh huy động truyền thống dành cho khách hàng cá nhân, LPBank tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp đối với các kỳ hạn siêu ngắn. Cụ thể, các khoản tiền gửi từ 1 tuần đến 3 tuần được niêm yết ở mức 0,1%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, lãi suất trả cuối kỳ cùng được áp dụng ở mức 4,4%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 4 – 5 tháng có lãi suất cao hơn, đạt 4,6%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, LPBank đang áp dụng mức lãi suất 6,2%/năm cho các khoản tiền gửi từ 6 đến 11 tháng khi lĩnh lãi cuối kỳ. Đây là nhóm kỳ hạn ghi nhận mức tăng đáng kể so với giai đoạn trước nhằm thu hút nguồn vốn trung hạn.

Đối với các khoản tiền gửi dài hạn, lãi suất tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, các kỳ hạn từ 12 – 13 tháng được niêm yết ở mức 6,4%/năm, trong khi kỳ hạn từ 15 – 18 tháng áp dụng mức 6,5%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất tại quầy hiện đạt 6,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 24 tháng trở lên và duy trì xuyên suốt các kỳ hạn dài đến 60 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy LPBank tháng 3/2026

Lãi suất tiết kiệm online tháng 3/2026

Với hình thức gửi tiền trực tuyến, LPBank tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cạnh tranh hơn so với gửi tại quầy.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1 – 5 tháng, lãi suất tiền gửi online dao động trong khoảng 4,7% – 4,75%/năm, trong đó kỳ hạn 3 – 5 tháng cùng áp dụng mức 4,75%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với các khoản tiền gửi từ 6 – 11 tháng, LPBank đang áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm, cao hơn khoảng 0,6 điểm % so với gửi tại quầy cùng kỳ hạn.

Ở nhóm kỳ hạn từ 12 – 13 tháng, lãi suất tiếp tục được nâng lên mức 7,0%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 15 – 18 tháng có lãi suất 7,1%/năm, phản ánh xu hướng tăng mạnh ở phân khúc kỳ hạn trung – dài nhằm giữ chân dòng vốn.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất hiện được LPBank áp dụng là 7,2%/năm đối với các khoản tiền gửi online kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Đây cũng là mức lãi suất đỉnh trong biểu lãi suất huy động mới nhất của ngân hàng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online LPBank tháng 3/2026

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động tại LPBank trong tháng 3 tiếp tục duy trì xu hướng tăng, với chênh lệch rõ rệt giữa kênh gửi online và tại quầy, đồng thời tập trung ưu đãi mạnh ở các kỳ hạn trung và dài để thu hút nguồn vốn ổn định.

TPBank vừa tăng lãi suất tiết kiệm trên toàn hệ thống, nhân viên chào lãi suất hơn 8% cho kỳ hạn từ 6 tháng

Tin Vũ

An ninh Tiền tệ

Cuối phiên chiều 23/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Cuối phiên chiều 23/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng mạnh Nổi bật

Nguyên nhân giá vàng rớt thê thảm

Nguyên nhân giá vàng rớt thê thảm Nổi bật

Tăng trưởng tín dụng không còn là thước đo duy nhất cho hiệu quả lợi nhuận ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng không còn là thước đo duy nhất cho hiệu quả lợi nhuận ngân hàng

17:11 , 23/03/2026
Cảnh tượng khó tin trên phố Cầu Giấy: “ATM vàng” chạy hết công suất, khách ngồi kín chỗ

Cảnh tượng khó tin trên phố Cầu Giấy: “ATM vàng” chạy hết công suất, khách ngồi kín chỗ

16:42 , 23/03/2026
SHB được UBCKNN cấp Giấy phép đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

SHB được UBCKNN cấp Giấy phép đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

16:27 , 23/03/2026
Chu kỳ lãi suất cao sẽ khó kéo dài?

Chu kỳ lãi suất cao sẽ khó kéo dài?

14:10 , 23/03/2026

