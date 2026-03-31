MSB lan tỏa “thanh âm tinh hoa” qua hai kiệt tác Ballet kinh điển Nga

Tiếp nối chuỗi chương trình "Thanh âm tinh hoa", hai vở diễn này không chỉ là món quà nghệ thuật đỉnh cao dành tặng khách hàng, mà còn khẳng định cam kết của MSB trong việc nâng tầm trải nghiệm văn hóa và gắn kết những giá trị tinh thần vượt thời gian.

Trong không gian sang trọng và lộng lẫy của Nhà hát Hồ Gươm, "Romeo và Juliet" – biểu tượng bất diệt của tình yêu và lòng kiêu hãnh – sẽ được tái hiện một cách trọn vẹn nhất. Việc lan tỏa kiệt tác này đến khán giả Thủ đô được xem là dấu ấn đậm nét trong chiến lược kết nối văn hóa của MSB. Thông qua nghệ thuật ballet kinh điển – nơi các giá trị di sản vượt thời gian tiếp tục được tôn vinh và lan tỏa – ngân hàng mong muốn mỗi cảm xúc thăng hoa của khán giả hôm nay sẽ trở thành bước tiếp nối cho hành trình vươn tầm từ di sản. Sự hiện diện của các vũ công Russian State Ballet không chỉ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp, mà còn là lời tri ân tinh tế MSB gửi đến khách hàng đã đồng hành suốt 35 năm qua.

Ballet Romeo và Juliet là một trong số tác phẩm mới nhất được Nhà hát Russian State Ballet dàn dựng, gây ấn tượng với những ''pas de deux'' (vũ điệu thể hiện cao trào cảm xúc, kỹ thuật và sự phối hợp giữa hai nghệ sĩ).

Nhắc đến "Romeo và Juliet", người ta không chỉ nhớ về một câu chuyện tình bi tráng bậc nhất trong văn chương của đại văn hào William Shakespeare, mà còn là sự thăng hoa của ngôn ngữ hình thể trên nền nhạc kịch tính của Sergei Prokofiev. Vở ballet do đoàn Russian State Ballet trình diễn lần này giữ nguyên vẹn cái hồn của nguyên tác, nhưng được thổi vào luồng sinh khí mới thông qua kỹ thuật biểu diễn bậc thầy.

Từng động tác xoay người, từng bước nhảy cao vút của các vũ công Nga không chỉ mô tả những rung động đầu đời của đôi tình nhân trẻ thành Verona, mà còn lột tả sâu sắc sự xung đột gay gắt giữa hai dòng họ đại diện cho những định kiến cũ. Khán giả sẽ được chứng kiến một Juliet mong manh nhưng đầy quyết liệt trong tình yêu, và một Romeo lãng tử, dũng cảm đối diện với định mệnh.

Bên cạnh chiều sâu nội dung, vở diễn còn là một bữa tiệc của thị giác và thính giác. Những bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ mang đậm hơi thở thời kỳ Phục hưng, kết hợp cùng bối cảnh sân khấu được dàn dựng công phu, tạo nên một Verona cổ kính ngay giữa lòng Hà Nội hiện đại.

Cùng với Romeo and Juliet, trong dịp này nhà hát Russian State Ballet còn giới thiệu tới công chúng tác phẩm The Nutcracker (Kẹp hạt dẻ) – tuyệt phẩm ballet kinh điển với phần âm nhạc của Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Các nghệ sĩ đã đưa khán giả bước vào thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu, nơi trí tưởng tượng thăng hoa trong những điệu múa đặc trưng của ballet Nga cổ điển. Với cấu trúc dàn dựng chuẩn mực, kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, tác phẩm là minh chứng cho vẻ đẹp trường tồn của nghệ thuật ballet hàn lâm.

Các vở diễn không chỉ tôn vinh nghệ thuật vũ đạo đỉnh cao, mà còn khẳng định chất sống tinh hoa – nơi nghệ thuật và phong cách sống giao hòa một cách tự nhiên. Đây cũng là minh chứng sống động cho nỗ lực của MSB trong việc xây dựng một định chế tài chính hiện đại, giàu tính nhân văn và luôn chú trọng đến sự thăng hoa của các giá trị tinh thần cho cộng đồng.

Việc đồng hành mang đến các tác phẩm kinh điển cho khán giả thủ đô chính là cách MSB thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngoài giới hạn của một dịch vụ tài chính đơn thuần. "MSB mong muốn mở ra một không gian giao thoa văn hóa, nơi mỗi người có thể tạm gác những bộn bề cuộc sống để đắm mình trong nghệ thuật. Chúng tôi hy vọng sẽ chung tay nâng tầm văn hóa cảm thụ nghệ thuật hàn lâm, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các chương trình nghệ thuật tầm vóc quốc tế", đại diện MSB chia sẻ./.