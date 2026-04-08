VIB đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ trong 3 năm tới

Năm 2025, VIB chính thức gia nhập “câu lạc bộ triệu thẻ” với hơn 1,1 triệu thẻ lưu hành, tăng 29% so với năm trước. Tổng chi tiêu qua thẻ lần đầu vượt 5 tỷ USD, tăng trưởng 19%. Đây là mức chi tiêu thực tế, phản ánh tần suất sử dụng cao thay vì chỉ sở hữu thẻ. Thu nhập phí từ thẻ và dịch vụ bán lẻ vượt 2.000 tỷ đồng, tăng 21%.﻿

Theo ông Đặng Khắc Vỹ, thẻ không chỉ là một sản phẩm riêng lẻ mà sẽ đóng vai trò trung tâm, kết nối với các nền tảng số như MyVIB và Max để hình thành một hệ sinh thái giao dịch liền mạch.﻿

Trong năm 2026, VIB tiếp tục triển khai các dòng sản phẩm theo hướng cá nhân hóa. Max Card được ra mắt với mô hình đăng ký gói (subscription), cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và điều chỉnh quyền lợi theo nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, dòng One Card dành cho phân khúc khách hàng affluent dự kiến ra mắt vào tháng 6/2026, với triết lý “One for all, one for lifetime”, hướng tới một chiếc thẻ có thể đồng hành lâu dài và thích ứng theo từng giai đoạn tài chính của người dùng.﻿

Song song với đó, ngân hàng cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và AI trong phát triển thẻ. Hạn mức thẻ có thể được điều chỉnh tự động dựa trên chấm điểm tín dụng theo thời gian thực. Thẻ cũng được phát triển theo hướng trở thành một trợ lý tiêu dùng, có khả năng gợi ý chi tiêu, tối ưu ưu đãi và hỗ trợ các nhu cầu tài chính phát sinh ngay tại thời điểm sử dụng.﻿

Chẳng hạn, trong các tình huống phát sinh như du lịch hoặc chi tiêu vượt kế hoạch, hệ thống có thể tự động đánh giá và điều chỉnh hạn mức ngay lập tức, giúp khách hàng hoàn tất giao dịch mà không cần thực hiện thêm các thủ tục thủ công. Cách tiếp cận này hướng tới việc tích hợp các dịch vụ tài chính vào trải nghiệm tiêu dùng một cách tự nhiên, thay vì tách rời như trước.

Chia sẻ thêm bên lề đại hội, bà Tường Nguyễn, Phó Tổng giám đốc VIB, cho biết ngân hàng đang thực hiện tái thiết toàn diện chiến lược thẻ, bắt đầu từ việc đơn giản hóa danh mục sản phẩm và tập trung vào đúng nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng.﻿

Thay vì phát triển nhiều dòng thẻ với cấu trúc cố định, VIB hướng tới các giải pháp linh hoạt, trong đó mỗi chiếc thẻ có thể mang những đặc điểm khác nhau dựa trên hành vi chi tiêu và phong cách sống của từng cá nhân. Định hướng này đặc biệt tập trung vào nhóm khách hàng trẻ, với các phương thức thanh toán hiện đại và mức độ cá nhân hóa cao



Theo bà Tường Nguyễn, chiến lược thẻ của VIB trong giai đoạn tới là tái thiết sâu rộng hệ giải pháp thẻ theo hướng thế hệ mới, chuyển dịch từ mục tiêu dẫn đầu về số lượng sang dẫn đầu về trải nghiệm và giá trị sử dụng. Công nghệ AI và cá nhân hóa theo thời gian thực đóng vai trò nền tảng, giúp mỗi chiếc thẻ thích ứng linh hoạt với nhu cầu riêng của từng người dùng.﻿