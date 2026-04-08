Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm, gửi 500.000 đồng nhận lãi tới 8,2%/năm

Ngày 8-4, ông Lê Văn Thư (cư trú tại phường An Hội Tây, TPHCM) cho biết ông vừa được nhân viên chăm sóc khách hàng của một ngân hàng tại TPHCM mời chào gửi tiền với lãi suất cao khi đến ngân hàng này giao dịch.

Theo ông Thư, nhân viên ngân hàng thông báo lãi suất tiết kiệm vừa được điều chỉnh tăng từ 7,5%/năm lên 8,2%/năm. Mức lãi suất cao nhất này áp dụng cho hình thức gửi trực tuyến và có hiệu lực đến ngày 15-4.

"Nhân viên nói chỉ với số tiền từ 500.000 đồng trở lên, nếu tôi gửi kỳ hạn 1-5 tháng sẽ nhận lãi suất 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng hưởng lãi suất 8,1%/năm; và kỳ hạn 12 tháng đạt mức 8,2%/năm" - ông Thư kể lại sau khi nhận được thông báo từ ngân hàng.

Lãi suất đi lên khi các ngân hàng cạnh tranh huy động vốn

Không chỉ chào mời gửi tiền với lãi suất cao, một số ngân hàng còn phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động với lãi suất hết sức "hấp dẫn". Ví dụ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam triển khai chứng chỉ tiền gửi trực tuyến qua VCB Digibank với lãi suất tối đa 7,9%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng là 7,5%/năm và 12 tháng là 7,9%/năm, mệnh giá từ 100.000 đồng/chứng chỉ.

Trong khi đó, Ngân hàng Bản Việt áp dụng lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao hơn so với gửi tiết kiệm thông thường: kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,6%/năm, kỳ hạn 15 tháng đạt 7,8%/năm, với số tiền tối thiểu 10 triệu đồng. Mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất niêm yết cùng kỳ hạn (6,55%/năm và 6,75%/năm).

Tương tự, Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi An Phúc, cùng chương trình ưu đãi. Sản phẩm có kỳ hạn linh hoạt, tối thiểu từ 3 tháng, với mức đầu tư từ 10 triệu đồng, khách có thể nhận mức lãi suất lên đến 5,5%/năm.

Khách hàng cá nhân có thể đăng ký và quản lý trên ứng dụng ABBank, trong khi khách hàng doanh nghiệp thực hiện giao dịch thông qua nền tảng ngân hàng số ABBank Business, giúp chủ động trong quản lý dòng tiền.

"Đặc biệt, từ ngày 8-4 đến 20-4, ABBank triển khai chương trình ưu đãi trong 10 ngày vàng dành cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc. Khách được cộng thêm lãi suất 0,7 điểm % so với mức thông thường, nâng tổng mức hưởng lên tới 6,2%/năm. Khách hàng cá nhân còn được nhận lượt bốc thăm trúng vàng 24K trong chương trình, tùy theo số lượng mua chứng chỉ tiền gửi sẽ được tặng lượt bốc thăm tương ứng" – đại diện ngân hàng nói.

Việc lãi suất đầu vào tăng kéo theo áp lực tăng lãi suất cho vay. Đáng chú ý, khi một số ngân hàng nâng lãi suất huy động kỳ hạn 12-13 tháng lên khoảng 10%/năm, lãi suất cho vay dài hạn có thể lên tới 14%/năm.

Nguyên nhân là do cơ chế tính lãi sau ưu đãi lãi suất cho vay được xác định bằng lãi suất tiết kiệm cộng biên độ 3%-4%/năm.

Báo cáo chiến lược tháng 4-2026 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định mặt bằng lãi suất tăng đang tạo áp lực lên doanh nghiệp và nhà đầu tư. Theo SHS, dù lãi suất huy động đã quay lại vùng 9%-10%/năm, nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ cạnh tranh huy động vốn khi nguồn vốn của nhiều ngân hàng chưa ổn định, thay vì do nhu cầu tín dụng tăng mạnh. Xu hướng này nhanh chóng lan sang khu vực doanh nghiệp khi chi phí vốn gia tăng. SHS ước tính, nếu lãi suất tăng thêm 1 điểm phần trăm, tổng chi phí lãi vay của toàn nền kinh tế có thể tăng khoảng 184.000 tỉ đồng mỗi năm.



