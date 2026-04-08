Kêu gọi ông Nguyễn Thế Bình, cựu chủ tịch một ngân hàng, đầu thú

Theo dự kiến, ngày 17-4 sắp tới, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).



Trước khi phiên tòa diễn ra, TAND TPHCM đã phát đi thông báo về việc xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Thế Bình (cựu chủ tịch HĐQT của ngân hàng) do ông này đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Hình ảnh cựu chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Tòa án đưa ra lời kêu gọi, yêu cầu bị cáo Bình ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời hợp tác với các cơ quan tố tụng để đảm bảo quyền tự bào chữa theo đúng quy định.

Theo cơ quan xét xử, nếu bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú, đồng nghĩa với việc tự từ bỏ quyền tự bào chữa và phiên tòa vẫn sẽ tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

"Ưu ái" sai quy định

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2007-2010, với tư cách là quyền Tổng giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT, bị cáo Nguyễn Thế Bình đã có những chỉ đạo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Dựa trên mối quan hệ cá nhân, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc chi nhánh Agribank) giải quyết cho Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Phát) vay vốn.

Dù biết rõ các dự án mua đất của Công ty Bình Phát và Công ty THY chưa đủ điều kiện pháp lý, không có căn cứ đánh giá tính khả thi hay hiệu quả, nhưng bị cáo Bình vẫn phê duyệt nâng mức phán quyết tín dụng.

Sự "tiếp sức" này đã tạo điều kiện cho các bị cáo khác hợp thức hóa hồ sơ, trực tiếp gây ra khoản thiệt hại khổng lồ hơn 1.053 tỉ đồng cho ngân hàng.

Phiên tòa kéo dài 4 ngày

Cùng ra tòa với ông Bình còn có 5 đồng phạm khác, bao gồm Dương Thanh Cường, Hồ Đăng Trung và các cán bộ ngân hàng liên quan.

Các bị cáo bị truy tố theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt nghiêm khắc.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17-4 đến ngày 20-4, do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa.