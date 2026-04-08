Thị trường tiền số hôm nay, 8-4: Bitcoin vọt lên 72.000 USD, liệu có còn tăng tiếp?

Tối 8-4, thị trường tiền số đồng loạt bật tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin tăng hơn 5%, giao dịch gần 72.000 USD. Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, Bitcoin có thời điểm vọt lên 72.700 USD trong phiên.

Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền số lớn khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Ethereum tăng gần 8%, lên khoảng 2.250 USD; Solana tăng gần 7%, đạt 84,4 USD. Trong khi đó, XRP và BNB lần lượt tăng 5,7% và 3%, lên mức 1,3 USD và 612 USD.

Động lực chính của đà tăng đến từ thông tin tích cực trên thị trường quốc tế, khi Tổng thống Donald Trump xác nhận đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị.

Theo dữ liệu từ TradingView, giá Bitcoin trong phiên trước đó đã tăng tới 7,4%, từ 67.274 USD lên 72.760 USD, qua đó xóa sạch mức giảm của khoảng 20 ngày trước. Đây cũng là lần đầu tiên Bitcoin vượt lại mốc 72.000 USD kể từ ngày 18-3.

Theo Cointelegraph, thông tin ngừng bắn, kèm điều kiện mở lại eo biển Hormuz, đã nhanh chóng cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Dòng tiền quay trở lại thị trường, kéo theo làn sóng đóng các vị thế bán với tổng giá trị khoảng 431 triệu USD trong 24 giờ, riêng Bitcoin chiếm hơn 214 triệu USD. Tổng giá trị các vị thế bị đóng trên toàn thị trường lên tới khoảng 610 triệu USD.

Bitcoin giao dịch

Cùng lúc, giá dầu từng tăng mạnh do xung đột đã hạ nhiệt đáng kể, từ vùng 110-118 USD/thùng xuống còn khoảng 90-95 USD. Diễn biến này góp phần hỗ trợ tâm lý tích cực trên các thị trường tài chính, trong đó có tiền số.

Dù vậy, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng. Công ty QCP Capital cho rằng triển vọng thị trường còn nhiều biến số, khi việc mở lại eo Hormuz vẫn chưa chắc chắn và các cuộc đàm phán sắp tới sẽ mang tính quyết định.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các yếu tố như tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và dữ liệu lạm phát.

Về diễn biến giá, vùng 72.000-76.000 USD đang được xem là rào cản lớn đối với Bitcoin. Nếu vượt qua mốc 76.000 USD, giá có thể hướng tới vùng 86.000-90.000 USD.

Ngược lại, nếu không thành công, thị trường có khả năng quay đầu giảm sâu, thậm chí xuống dưới 60.000 USD. Hiện nhiều nhà giao dịch vẫn cho rằng Bitcoin có thể cần thêm một nhịp điều chỉnh trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững.