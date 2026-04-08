Tiểu sử ông Phạm Đức Ấn - tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ông Phạm Đức Ấn được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thay cho bà Nguyễn Thị Hồng - đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.
Sáng 8/4/2026, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031, trong đó ông Phạm Đức Ấn được phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
