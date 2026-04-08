Kiến nghị hạ lãi suất dưới 6%, mở động lực từ “kinh tế bạc” ở TPHCM

Theo kết quả khảo sát tình hình kinh doanh quý I/2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung khá khả quan.

Cụ thể, số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng ổn định chiếm đa số với tỷ lệ lên tới 86% và lợi nhuận ổn định chiếm 75%.

Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô chưa ổn định nhưng do độ trễ tác động nên 79,5% doanh nghiệp tin tưởng tình hình quý sau sẽ khả quan hơn; 91% doanh nghiệp đánh giá môi trường đầu tư và kinh doanh của thành phố ngày càng tốt hơn.

Do đó, 86% doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng thêm lao động trong thời gian tới.

Các khó khăn của doanh nghiệp tập trung ở những vấn đề sau: giá nguyên liệu đầu vào tăng (54,5%); lãi suất vay vốn cao (48%); chi phí vận chuyển, logistics cao (41%); nhu cầu tiêu dùng suy giảm (32%); thiếu đơn hàng mới và khó tuyển dụng lao động (cùng 27%).

Cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ cho ngành mới "kinh tế bạc"

Trong phần kiến nghị, đáng chú ý, HUBA đề xuất xem xét giảm mặt bằng lãi suất xuống dưới 6%/năm đối với doanh nghiệp xuất khẩu, trên tinh thần chia sẻ rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền trong bối cảnh lãi suất cho vay phổ biến vượt 8,5%/năm.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn được giảm chi phí logistics. Trong ngắn hạn, cần nghiên cứu áp dụng các công cụ hỗ trợ như cơ chế bình ổn chi phí logistics hoặc quỹ hỗ trợ vận chuyển trong giai đoạn biến động mạnh.

Với việc quỹ đất TPHCM còn nhiều, nhiều khu vực đang để hoang hóa nhiều năm không đưa vào sử dụng, HUBA kiến nghị cho phép người dân, doanh nghiệp được chuyển mục đích sử dụng ngay đối với đất không còn khả năng sản xuất nông nghiệp, không cần chờ đăng ký hằng năm.

Đặc biệt, một kiến nghị mới của HUBA xoay quanh việc thúc đẩy phát triển "kinh tế bạc" thông qua xây dựng hệ sinh thái dịch vụ dành cho người cao tuổi (y tế, chăm sóc sức khỏe, tài chính, du lịch, dịch vụ tại nhà...).

Theo đó, cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt và nghiên cứu thí điểm một số mô hình đô thị, cộng đồng thân thiện với người cao tuổi, qua đó mở rộng thị trường và tạo thêm động lực tăng trưởng mới.