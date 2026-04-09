ĐHCĐ ACB: Đặt mục tiêu lợi nhuận trên 22.300 tỷ đồng trong năm 2026, chia cổ tức cả tiền mặt lẫn cổ phiếu ngay trong quý II và tăng mạnh vốn điều lệ

Sáng ngày 9/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Á Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.﻿

Theo báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm khai mạc Đại hội, có tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp là 670 cổ đông, đại diện cho hơn 2,9 tỷ cổ phần, chiếm 56,2% trong tổng hơn 5,13 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết.

Còn tại thời điểm cuối buổi sáng, số lượng cổ đông cập nhật là 1.074 cổ đông, đại diện cho hơn 3,2 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,18%.

Năm 2025 không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, vì sao?

Theo báo cáo gửi tới cổ đông, năm 2025, ACB đạt tổng tài sản 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2024 và vượt 4,2% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 689 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,6%. Huy động vốn đạt hơn 718 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%.

Tuy nhiên, Lợi nhuận trước thuế năm 2025 ở mức 19,5 nghìn tỷ đồng, chỉ hoàn thành 85% kế hoạch đề ra. Theo giải thích của lãnh đạo nhà băng, nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng triển khai các chương trình lãi suất cạnh tranh để hỗ trợ khách hàng và tăng trích lập dự phòng để củng cố bộ đệm an toàn.

Về chất lượng nợ, ACB kiểm soát chất lượng tín dụng tốt với tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,97%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành ngân hàng.﻿

Ban chủ toạ điều hành Đại hội

Năm 2026: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, lợi nhuận tăng 14% và mở công ty bảo hiểm phi nhân thọ

ACB xác định năm 2026 là năm tiếp tục tăng tốc để thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 – 2030 với mục tiêu trở thành Tập đoàn tài chính hiệu quả.

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng trưởng 16%, dư nợ tín dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 22.338 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2025.

Lãnh đạo ACB cũng cho biết các định hướng chiến lược trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục củng cố vị thế bán lẻ: Tiếp tục dẫn đầu mảng ngân hàng bán lẻ và đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, khai thác hệ sinh thái để hỗ trợ tăng trưởng.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số như ACB ONE; tiếp tục duy trì tiêu chuẩn quản trị rủi ro tiên tiến; Tiếp tục phát triển bền vững (ESG)…

Đáng chú ý, ACB muốn mở rộng hệ sinh thái, đẩy mạnh vai trò của các công ty con (như ACBS) và dự kiến thành lập thêm Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2026.

Chia cổ tức tiền mặt, cổ phiếu tổng tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ lên hơn 58 nghìn tỷ

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 , Hội đồng quản trị ACB đề xuất chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, thực hiện trong năm nay.

Phương án được trình như sau: lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ACB năm 2025 là hơn 15,6 nghìn tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ và cộng lợi nhuận các năm trước còn lại chưa chia, ACB có gần 25.200 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức.

Theo đó, ngân hàng dự kiến sử dụng gần 3.600 tỷ để chia cổ tức bằng tiền mặt (tương đương tỷ lệ 7%) và sử dụng hơn 6.600 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 13%).

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa 667 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ đó tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2026.

Thảo luận của cổ đông

Cổ đông hỏi: ACB vừa công bố chiến lược C1425, mục tiêu và nội dung của chiến lược là gì? Nhóm cổ đông Âu Lạc của ACB, nay đã trở thành cổ đông lớn và chiếm trên 5%, vậy nhóm này có đóng góp gì vào hoạt động của ACB thời gian tới?

Chủ tịch Trần Hùng Huy: Đây là chiến lược nội bộ, chuyển tải thông điệp để 13.000 nhân viên hoạt động xuyên suốt trong 5 năm tới, trong đó:

-C (Customer): Khách hàng là trung tâm, cá nhân hóa sâu và đồng hành trọn đời.

-1 là 1 Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, giải pháp toàn diện.

-4 là 4 Trụ cột chiến lược: Tập trung tạo giá trị (nâng cao trải nghiệm, tối ưu hóa quy trình).

-2 là 2 Điều kiện nền tảng: Công nghệ - dữ liệu và quản trị rủi ro.

-5 là 5 Bước đi lớn: Các chương trình chuyển đổi cụ thể.

Về nhóm cổ đông lớn Âu Lạc, các cổ đông này có thời gian dài hơn 20 năm gắn bó với ACB, có lúc trên 5% có lúc dưới, theo cơ cấu cổ đông của họ. Họ cũng có các cam kết dài hạn với Ngân hàng. ACB kỳ vọng họ sẽ có những đóng góp cho ACB trong thời gian sắp tới.

Cổ đông hỏi về việc thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ với định hướng Tập đoàn tài chính trong tương lai. Theo cổ đông, việc thành lập công ty bảo hiểm có những giá trị nhất định, nhưng cũng có những bất lợi. Vì về lý thuyết nó có dư địa phát triển nhưng cạnh tranh cũng rất mạnh và trong dài hạn khó có thể mở rộng kênh phân phối. Tỷ lệ tăng trưởng của bảo hiểm còn thua cả gửi tiết kiệm, vậy việc thành lập công ty này có tối ưu hoá được lợi ích sử dụng vốn của Ngân hàng?

Tổng giám đốc Từ Tiến Phát: Như chủ tịch ACB đã nói, định hướng của ACB là hình thành Tập đoàn tài chính, trong đó có việc thành lập công ty bảo hiểm.

Trong 2 năm qua thị trường bảo hiểm khá khó khăn. Trong hoạt động của ACB cũng không nằm ngoài xu hướng, nhưng điều đáng mừng là từ quý 1 vừa qua đã hồi phục tốt của cả thị trường lẫn ACB, riêng doanh thu Banca của ACB tăng 33% so với cùng kỳ, dự kiến đóng góp hơn 1.000 tỷ doanh thu trong năm nay. Nhưng đó là mảng bảo hiểm nhân thọ.

Còn định hướng thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ thì đây là mảng tiềm năng, có nhu cầu rất lớn. ACB sẽ thực hiện phân phối sản phẩm trên nền tảng của Ngân hàng và công ty con, phụ vụ khách hàng của ACB trong hệ sinh thái. Và đây sẽ là mảng kinh doanh tốt, đóng góp hoạt động đáng kể cho ACB trong năm 2026 cũng như những năm tiếp theo.

Cổ đông hỏi: Gần đây có nhiều công ty chứng khoán IPO thành công, vậy ACBS có kế hoạch đó không?

Chủ tịch Trần Hùng Huy trả lời: Trong những năm qua vấn đề IPO công ty ACBS đã được đề cập nhiều lần và Ngân hàng cũng đang tìm đối tác để thực hiện. ACBS nằm trong trục chiến lược của Tập đoàn tài chính. Trong trụ cột C1425, ACBS cũng đóng góp vai trò quan trọng vì mảng Wealth (quản lý gia sản) sẽ phát triển mạnh trong 3-5 năm tới.

ACBS cũng có kế hoạch tăng vốn thêm khoảng 2.000 tỷ và lợi nhuận xấp xỉ khoảng 1.800 tỷ trong năm nay.

Cổ đông hỏi: Ban lãnh đạo ACB đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu lên hoạt động của ACB. Xin cập nhật KQKD quý 1?

Ông Từ Tiến Phát : Tình hình xung đột quân sự Trung Đông gần đây có ảnh hưởng ít nhiều tới hoạt động của ngành ngân hàng và ACB nhưng chỉ ảnh hưởng gián tiếp và không ảnh hưởng trọng yếu.

Những ảnh hưởng của tình hình toàn cầu trọng yếu chủ yếu là lạm phát (giá xăng dầu, ảnh hưởng lan toả đến những ngành nghề và chi phí đời sống), nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều do Việt Nam khả thi cao kiểm soát lạm phát tốt ở mức dưới 4,5%.

Về tỷ giá, tình hình Trung Đông đã ảnh hưởng làm tỷ giá tăng khoảng 1%. Trong năm nay chúng tôi kỳ vọng tỷ giá chỉ biến động khoảng dưới 3%.

Về lãi suất, hiện lãi suất ổn định, nhưng tình hình Trung Đông có thể ảnh hưởng tâm lý người dân và sẽ tác động đến mặt bằng lãi suất, nhưng tôi tin rằng NHNN sẽ có hoạt động để kìm hãm lãi suất cả huy động lẫn cho vay.

Về kết quả kinh doanh, ACB quý 1 đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 56% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do quý trước là phải tăng trích lập dự phòng cuối năm nên mức tăng 17% so theo năm là hợp lý.

Tín dụng của ACB tăng khoảng 3,2% và huy động vốn tăng khoảng 1%. Nhìn chung, ngân hàng đã hoàn thành 24% kế hoạch của cả năm.

Tổng giám đốc ACB Từ Tiến Phát

Cổ đông hỏi: Khi nào chia cổ tức?

Chủ tịch Trần Hùng Huy: Dự kiến sẽ trả tiền mặt vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, còn chia cổ phiếu cũng sẽ thực hiện vào khoảng tuần 2 hoặc tuần 3 của tháng 6.

Cổ đông hỏi: Vì sao tỷ lệ chia cổ tức giảm so với mọi năm? Chính sách chia cổ tức thời gian tới thế nào?

Chủ tịch Trần Hùng Huy: Tỷ lệ chia cổ tức thấp hơn do phụ thuộc vào KQKD 2025. Tỷ lệ cổ tức có thể là 5-7-10%, cổ phiếu có thể 10-13-15%. ACB không chỉ nhìn về quá khứ hoạt động và riêng 2025 mà dự đoán vào 2026 và 2027.

Khi đưa ra các quyết sách chia cổ tức, nó không chỉ ảnh hưởng 1-2 năm là 2025-2026 mà còn xa hơn là 2027, nên có phác thảo tình hình hoạt động và dự đoán các tình hình kinh tế vĩ mô xa hơn để phân định ra làm sao tỷ lệ chia cổ tức phù hợp, phù hợp trong cả năm nay lẫn các năm sau. ACB lúc nào cũng muốn tối ưu hoá đồng vốn của cổ đông, HĐQT luôn làm hết sức vì lợi ích cổ đông.

Cổ đông hỏi: Chi phí dự kiến cho chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 thế nào?

Chủ tịch Trần Hùng Huy: Phần chi phí cho giai đoạn tới dự kiến 8.000-10.000 tỷ và chủ yếu ở mảng công nghệ, AI.

Cổ đông hỏi: Hiện tại ACB đã được cấp phép sản xuất vàng miếng hay chưa, Chủ tịch nhận định về thị trường vàng hiện tại và kế hoạch sản xuất, kinh doanh vàng trong tương lai

Chủ tịch Trần Hùng Huy: Hiện cơ quan quản lý đang có xu hướng chậm lại và có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô.

ACB có lợi thế về quá trình, quy trình trong lĩnh vực vàng. Khi cơ quan quản lý mở ra hoạt động này thì ACB sẽ có lợi thế nhất định trong mảng này.

Cổ đông hỏi: Vì sao tỷ lệ chia cổ tức giảm so với mọi năm? Chính sách chia cổ tức thời gian tới thế nào?

Chủ tịch Trần Hùng Huy: Tỷ lệ chia cổ tức thấp hơn do phụ thuộc vào KQKD 2025. Tỷ lệ cổ tức có thể là 5-7-10%, cổ phiếu có thể 10-13-15%. ACB không chỉ nhìn về quá khứ hoạt động, về riêng năm 2025 mà còn nhìn về các năm tiếp theo, nên khi đưa ra các quyết sách chia cổ tức cần tính toán không chỉ ảnh hưởng 1-2 năm là 2025-2026 mà còn xa hơn là 2027 để đưa ra con số phù hợp, để đảm bảo các năm tiếp theo cũng có tỷ lệ cổ tức tốt.

ACB lúc nào cũng muốn tối ưu hoá đồng vốn của cổ đông, HĐQT luôn làm hết sức vì lợi ích cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội

Tất cả 14 tờ trình được cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí cao, phần lớn là xấp xỉ 96%, như liên quan hoạt động, kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, cơ cấu tổ chức của HĐQT... Riêng tờ trình liên quan đến việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt tỷ lệ 87,11%./.