Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 4/2026: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Tin Vũ | 09-04-2026 - 00:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Đầu tháng 4/2026, mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank được áp dụng cho tiền gửi 24 tháng.

Đầu tháng 4/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động với mức cao nhất lên tới 6,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy

Theo biểu lãi suất tiền gửi tại quầy, Vietcombank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất thấp ở nhóm kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất không kỳ hạn được niêm yết ở mức 0,10%/năm, trong khi các kỳ hạn siêu ngắn 7 ngày và 14 ngày cùng ở mức 0,20%/năm, không thay đổi so với tháng trước.

Ở nhóm kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng, lãi suất tiếp tục được giữ nguyên ở mức 2,10%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng duy trì 2,40%/năm. Với các khoản tiền gửi từ 6 đến 9 tháng, Vietcombank vẫn áp dụng mức lãi suất 3,50%/năm, không có sự điều chỉnh so với tháng 3/2026.

Điểm đáng chú ý nằm ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khi ngân hàng này đã có sự điều chỉnh tăng rõ rệt so với đầu tháng 3. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 12 tháng được nâng lên 5,9%/năm, tăng 0,7 điểm % so với mức 5,2%/năm trước đó. Các kỳ hạn dài hơn như 24 tháng hiện được áp dụng mức 6,5%/năm, tăng mạnh 1,2 điểm % so với mức 5,3%/năm trong đầu tháng 3.

Trong khi đó, các kỳ hạn rất dài từ 36 đến 60 tháng hiện được niêm yết ở mức 5,3%/năm, giữ nguyên so với trước.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho khách hàng gửi tiền online

Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến, mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì tương đương so với gửi tại quầy. Theo đó, các kỳ hạn 1, 3, 6 và 9 tháng lần lượt có lãi suất 2,10%/năm, 2,40%/năm và 3,50%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng lần lượt đạt 5,9%/năm và 6,5%/năm.

Sau một thời gian dài duy trì ổn định quanh vùng 5,2 – 5,3%/năm, Vietcombank đã tăng lãi suất trở lại ở nhóm kỳ hạn dài. Mức lãi suất cao nhất hiện đã được nâng lên 6,5%/năm, cao hơn đáng kể so với mức đỉnh trước đó, phản ánh xu hướng chung của thị trường khi các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn trong giai đoạn gần đây.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 4/2026: Sau đợt tăng mạnh, mức cao nhất là bao nhiêu?

Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Từng làm Chủ tịch Agribank

Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Từng làm Chủ tịch Agribank Nổi bật

Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm, gửi 500.000 đồng nhận lãi tới 8,2%/năm

Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm, gửi 500.000 đồng nhận lãi tới 8,2%/năm Nổi bật

Kêu gọi ông Nguyễn Thế Bình, cựu chủ tịch một ngân hàng, đầu thú

Kêu gọi ông Nguyễn Thế Bình, cựu chủ tịch một ngân hàng, đầu thú

22:23 , 08/04/2026
Cuối ngày 8-4, giá vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng rớt hàng triệu đồng

Cuối ngày 8-4, giá vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng rớt hàng triệu đồng

21:54 , 08/04/2026
Kiến nghị hạ lãi suất dưới 6%, mở động lực từ “kinh tế bạc” ở TPHCM

Kiến nghị hạ lãi suất dưới 6%, mở động lực từ “kinh tế bạc” ở TPHCM

21:46 , 08/04/2026
Khách ồ ạt bán vàng, cửa hàng không trả tiền ngay: Bảo Tín Minh Châu nói gì?

Khách ồ ạt bán vàng, cửa hàng không trả tiền ngay: Bảo Tín Minh Châu nói gì?

21:20 , 08/04/2026

